Valencia, Spanien (ots/PRNewswire) -- Diese Partnerschaft ist im Kampf gegen den Krebs ein bedeutender Schritt nach vorne. Das Projekt wird einen zentralen Dreh- und Angelpunkt und eine virtualisierte und integrierte Infrastruktur bieten, die EU-weite und nationale Initiativen, Krankenhausnetzwerke und Forschungsarchive mit Krebs-Bilddaten verbinden wird, um die Früherkennung und Behandlungsmöglichkeiten von Krebs zu verbessern.- Quibim wird seine Plattform anpassen, um die im Archiv enthaltenen bildgebenden und klinischen Daten zu untersuchen und zu visualisieren, sie zu analysieren und prädiktive Modelle von Patientenergebnissen zu extrahieren.- Ärzte, Forscher und Innovatoren werden grenzüberschreitenden Zugang zu einer vollständig kompatiblen, Datenschutz einhaltenden und sicheren Infrastruktur für die virtualisierte und integrierte, verteilte Analyse von Krebs-Bildgebungsdaten haben.Quibim, ein führender Partner für die medizinische Bildgebungstechnologie, schließt sich dem Projekt "European Federation for Cancer Images" (EUCAIM) der Europäischen Kommission an und leitet wichtige Aufgaben, die sich auf die Steuerung und Implementierung des zentralen Dreh- und Angelpunkts, die Integration und Virtualisierung von Daten und die Kompatibilität konzentrieren. Dieses europäische "gesamtonkologische"-Projekt, das erste seiner Art, zielt darauf ab, Klinikern, Forschern und Innovatoren einen einfachen Zugang zu Krebs-Bildern zu ermöglichen, um die Krebs-Diagnose, -Behandlung und -Versorgung zu optimieren.Die Infrastruktur wird durch Beobachtungsstudien von 21 klinischen Standorten in 12 EU-Ländern mit Daten befüllt. Darüber hinaus wird das Projekt klinische Bilder und deren Verbindung mit Pathologie-, molekularen und Labordaten umfassen und bis zum Ende des 4-Jahres-Projekts auf mindestens 30 verteilte Datenanbieter aus 15 Ländern ausgeweitet werden.Quibim ist in EUCAIM als das erste Unternehmen im Bereich der Finanzierung von Ressourcen strategisch positioniert und nutzt seine Erfahrung bei der Implementierung von QP-Discovery®, seiner Bildgebungs- und Multi-Omics-Plattform mit modernster Technologie zur Umwandlung von Bildgebungsdaten in umsetzbare Prognosen.Das Unternehmen wird seine Plattform anpassen und den Markt bereitstellen, um die Anforderungen in Bezug auf die Analyse, Annotation und Nutzung von Daten und Datenübertragungsdiensten von Drittanbietern durch QP-Discovery® zu erfüllen. Quibim wird die Tools und Dienstleistungen für die Datenvorverarbeitung von EUCAIM leiten, die zur Entwicklung der Qualitätskontrolle und des Kuratierens im Bereich der Bildgebung beitragen.Darüber hinaus wird Quibim für die Bild- und Funktionsharmonisierungs-Pipelines zuständig sein, um die Minimierung von Bündel-Effekten auf die Datensätze zu gewährleisten, die für die Ausbildung von Modellen in der EUCAIM-Infrastruktur verwendet werden, und Tools für die Harmonisierung von funktionsbasierten Datensätzen bereitzustellen.Dieses Projekt stimmt mit dem Hauptziel des Unternehmens überein: Die Bildgebung in einen Katalysator der Präzisionsmedizin zu verwandeln. Quibim ist ein entscheidender Verbündeter dieser Initiative, die darauf abzielt, Innovationen und den Einsatz digitaler Technologien bei der Behandlung und Pflege von Krebs zu fördern, um eine genauere und schnellere klinische Entscheidungsfindung, Diagnose, Behandlung und prädiktive Medizin für Krebspatienten zu erreichen.EUCAIM: Europas prominenteste medizinische Bild-BiobankDas EUCAIM-Projekt ist eine gesamtonkologische Krebsinitiative, die gemeinsame Elemente zwischen verschiedenen Tumorarten analysiert, um effektivere Krebstherapien zu entwickeln.Das Projekt, das 76 Partner hat, zielt darauf ab, eine digitale Infrastruktur zur Speicherung und Analyse von Krebsbildern zu schaffen, ohne Patientendaten zu identifizieren. Darüber hinaus ist dieses virtualisierte und integrierte Projekt der Eckpfeiler der von der Europäischen Kommission initiierten European Cancer Imaging Initiative, einer Vorzeigeinitiative des "Europe's Beating Cancer Plan" (EBCP), dessen Ziel es ist, die Innovation und den Einsatz digitaler Technologien in der Krebsbehandlung und -pflege zu fördern, um präzisere und schnellere klinische Entscheidungen, Diagnosen, Behandlungen und prädiktive Medizin für Krebspatienten zu erzielen.Das EUCAIM-Projekt bringt Anbieter von klinischen Daten, Forscher, Forschungsinfrastrukturen und Branchenpartner mit innovativen Lösungen zusammen, die die Herausforderungen bei der Implementierung einer solchen Krebs-Bildgebungsinfrastruktur angehen. Die Infrastruktur wird komplexe und einfache onkologische Anomalien mit mehr als 60 Millionen anonymisierten Krebs-Bilddaten und Daten von mehr als 100.000 Patienten enthalten.EUCAIM wird Gesundheitsexperten, Forschern und Innovatoren auf der ganzen Welt Zugang bieten und gleichzeitig den Datenschutz und die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) priorisieren. Europäische Gesetze werden die Infrastruktur regeln und die einzigartigen Datenverwaltungsvorschriften der verschiedenen Länder berücksichtigen. Quibim wird mit seiner umfangreichen Erfahrung im Bereich der Daten-Anonymisierung auch Tools für die Bild-Anonymisierung bereitstellen, um die Einhaltung von DSGVO und Bilderläuterung durch Segmentierungsmasken zu gewährleisten.Das Projekt baut auf den Ergebnissen der Arbeit des Netzwerks "AI for Health Imaging" (AI4HI) auf, das aus fünf großen, von der EU finanzierten Projekten zu Big Data und künstlicher Intelligenz in der Krebs-Bildgebung besteht: Chaimeleon, EuCanImage, ProCancer-I, Incisive und Primage."Als Unternehmen versuchen wir, die Leistungsfähigkeit der medizinischen Bildgebung zu nutzen, um die Diagnose von Krebs und die Prognose der Patientenergebnisse zu verbessern. Wir bieten Lösungen, die diese Bilder gründlich analysieren, virtuelle und nicht-invasive Biopsien durchführen und kritische Informationen extrahieren, um Krankheiten zu diagnostizieren", betont Angel Alberich-Bayarri, CEO von Quibim. "Durch die Teilnahme am EUCAIM-Konsortium versuchen wir, einen universellen Zugang zu diesen Informationen zu bieten und Präzisionsmedizin verschiedenen Gesundheitsorganisationen zur Verfügung zu stellen", schließt er.Darüber hinaus ist geplant, bis zum Ende des Projekts mindestens 50 Algorithmen für künstliche Intelligenz (KI), KI-Tools und klinische Prognosemodelle für Forscher innerhalb der Infrastruktur zu implementieren. Diese KI-Tools können Krankheiten erkennen, bevor sie auf radiologischen Bildern sichtbar werden, was eine Früherkennung ermöglicht und die Chancen auf eine erfolgreiche Behandlung verbessert. Ein Beispiel für solche Tools sind die Lösungen QP Prostrate® und QP Brain® von Quibim, welche Prostata- und Gehirnerkrankungen erkennen können, indem sie neue Bilder mit ähnlichen Bildern aus einer Datenbank bekannter Diagnosen vergleichen.Quibim kann über seine bildgebenden Biomarker-Panels die Mechanismen von Krankheiten wie Krebs analysieren, Medikamentenprogramme verbessern und die Wirksamkeit der Behandlung überwachen. Quibim verwendet für jeden Patienten einen Ganzkörper-Analyseansatz und treibt die gewebe-agnostische Präzisionsmedizin voran, unabhängig von der Art des Krebses oder wo im Körper er ursprünglich ausbrach.EUCAIM ist ein von der Europäischen Union gemeinsam finanziertes Projekt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1989158/Quibim_EUCAIM_Project.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/quibim-arbeitet-mit-europaischer-kommission-zusammen-um-eucaim-zu-starten-eine-virtualisierte-und-integrierte-infrastruktur-in-europa-fur-krebs-bilddaten-301730173.htmlPressekontakt:Laura Peña,laura.pena@bemypartner.es,+34645434602Original-Content von: Quibim International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167984/5425005