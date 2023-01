Hannover, 25.01.2023 (ots) -Anlässlich der Vereidigung des neuen niedersächsischen Sozialministers Andreas Philippi sagt die Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Ricarda Hasch:"Mit Daniela Behrens haben wir viele wichtige Weichen für die Pflege stellen können. In den Projekten der Kap.NI haben wir eng mit der Ministerin zusammengearbeitet und uns mit unseren Bedürfnissen und Anregungen gut aufgehoben gefühlt. Ich wünsche Frau Behrens für die neue Aufgabe im Amt der Innenministerin viel Kraft und alles Gute.Gleichzeitig freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Herrn Philippi als neuem Sozialminister und gratuliere ihm zur Ernennung. Vor uns liegen große Aufgaben: Die steigende Zahl von Pflegebedürftigen in Niedersachsen macht eine breite und sicher finanzierte pflegerische Infrastruktur notwendig. Dazu leisten die privaten Anbieter einen immens großen Beitrag.Ich hoffe auf einen Dialog auf Augenhöhe und auf viel Interesse des neuen Ministers an den Herausforderungen für die Pflege in Niedersachsen."Pressekontakt:Carsten Adenäuer, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0511/12 35 13 40 oder 0162/132 16 78, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/5425027