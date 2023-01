Red Bull hat im abgelaufenen Jahr weltweit 11,582 Mrd. Dosen Red Bull verkauft, das bedeutet ein Plus von 18,1 Prozent gegenüber 2021, wie das Unternehmen auf seiner Website mitteilt. Der Konzernumsatz wurde um 23,9 Prozent von 7,816 Mrd. auf 9,684 Mrd. Euro erhöht. Absatz, Umsatz und Betriebsgewinn würden "bisherige Bestmarken in der Firmengeschichte darstellen", so das Unternehmen. Konkrete Angaben zum Gewinn wurden auf der Website nicht gemacht. Hauptgründe für die positiven Zahlen sind laut Red Bull die hervorragende Absatzentwicklung in nahezu allen Red Bull-Märkten, sowie weiterhin sehr konsequentes Kostenmanagement und die fortlaufende Intensivierung entsprechender Markeninvestitionen. Den Fokus zukünftiger Expansion legt Red Bull auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...