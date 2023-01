München (ots) -- Kult-Quizshow zurück im deutschen Fernsehen- Sonya Kraus und Thomas Hermanns führen durch die Sendung- Rätselspaß für die ganze Familie garantiertEndlich ist es soweit! Morgen Abend um 20:15 Uhr wird bei RTLZWEI wieder das "Glücksrad" gedreht. Wer hat den Dreh raus und schnappt sich am Ende den Geldgewinn? Und wer wird vom Pech verfolgt und geht leer aus? Eines ist sicher: Die Rätsel an der Buchstabenwand haben es in sich. Die Kandidatinnen und Kandidaten brauchen daher die perfekte Mischung aus Können, Glück und Mut, um an ihr zu bestehen. Durch die Sendung führen Sonya Kraus und Thomas Hermanns. Mit der Moderation und der Perfomance an der Wand wechseln sie sich ab.In drei Vorrunden mit insgesamt neun Teilnehmenden werden zunächst die drei Finalistinnen und Finalisten für das Champions-Finale ermittelt. Das Drehen am Glücksrad entscheidet darüber, welcher Geldbetrag dem Teilnehmenden gutgeschrieben wird, wenn ein Konsonant erraten wird. Vom erspielten Geld können auch Vokale gekauft werden, damit es leichter wird. Der Clou: Das Glücksrad kann jederzeit auf dem Bankrott-Feld stehen bleiben. Dann ist der komplette Betrag verloren. Es kommt also nicht nur auf das Können an - auch Glück und Mut werden gebraucht.Mit von der Partie ist unter anderem Zauberkünstler Thomas aus Dresden, der in der Sendung eine kleine Kostprobe aus der Mentalmagie zum Besten gibt. Kann er sich auch am Glücksrad die hohen Geldbeträge herbeizaubern? Kai aus Mönchengladbach ist leidenschaftlicher Sockensammler. Für die Show hat er ein unterschiedliches Paar angezogen. Das soll ihm das entscheidende Quäntchen Glück bringen. Eric kommt gebürtig aus Namibia und ist Sänger. Mit einem Song aus der südafrikanischen Stilrichtung Kwaito sorgt er im Studio prompt für gute Laune.Durch die Sendung führen Sonya Kraus und Thomas Hermanns. Nach jeder Runde wechselt sich das Duo mit der Moderation und mit dem Buchstabenumdrehen ab. Immer mal wieder bleibt dabei auch Zeit für eine kleine Showeinlage.Produziert wird das Format von der Noisy Pictures GmbH.Morgen, am 26. Januar um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI: Das "Glücksrad" - moderiert von Sonya Kraus und Thomas Hermanns.Pressefotos finden sie hier (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/gluecksrad).Über "Glücksrad":Wer hat den Dreh raus und wer geht leer aus? In der kultigen Quiz-Show versuchen die Kandidatinnen und Kandidaten, das Worträtsel auf der berühmten Buchstabenwand zu lösen. Die Teilnehmenden benötigen dafür das richtige Händchen am Glücksrad, um einen möglichst hohen Geldbetrag zu erspielen. Am Ende kann sich aber nur eine Person im großen Champions-Finale durchsetzen und mit einem Geldgewinn nach Hause gehen. Die anderen Kandidatinnen und Kandidaten sind dafür um eine Erfahrung reicher geworden. Moderiert wird das Glücksrad von Sonya Kraus und Thomas Hermanns.Pressekontakt:RTLZWEIUnternehmenskommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100901810