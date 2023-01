Am 16. Januar eröffnete Dar Al-Handasah Consultants Dar sein neues Büro in Polen, Aleje Jerozolimskie 142 B 02-305, Warschau. Der Umzug erfolgt, nachdem das Unternehmen seine Planungstätigkeit als Master Civil Engineer für den neuen polnischen Flughafen Centralny Port Komunikacyjny (CPK) aufgenommen hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230124005921/de/

[Right to left] Dar Regional Director of Operations Danny Aoun, Dar Chairman and CEO Talal Shair, HE the Lebanese Ambassador to Poland Reina Charbel, CEO of CPK Mikolaj Wild, and Director of Aviation at CPK Piotr Kasprzyk. (Photo: AETOSWire)

An der Eröffnungszeremonie nahmen der Vorstandsvorsitzende und CEO von Dar, Talal Shair, der Regional Director of Operations, Danny Aoun, sowie ein Team von führenden Direktoren und Branchenexperten des Unternehmens teil. Zu den Ehrengästen der Zeremonie gehörten der Vorstandsvorsitzende von CPK Mikolaj Wild, der Direktor für Luftfahrt bei CPK Piotr Kasprzyk, ein Vertreter der nationalen polnischen Fluggesellschaft LOT, die libanesische Botschafterin in Polen S.E. Reina Charbel sowie hochrangige Interessenvertreter, Beamte und Unterauftragnehmer der polnischen Luftfahrtindustrie.

Talal Shair, Chairman und CEO von Dar, sagte: "Selbst als einer der weltweit führenden Berater für Luftfahrtdesign und mit unserer Erfahrung mit Flughäfen auf der ganzen Welt waren wir von der schieren Vision und den Ambitionen des neuen Flughafens fasziniert. Umso größer war die Ehre, als unser Unternehmen zum Master Civil Engineer ernannt wurde. Wir sind heute hier, um all unsere Versprechen zu erfüllen und noch mehr, indem wir unsere technische Exzellenz und unsere Beratungskompetenz einsetzen, um einen äußerst nachhaltigen, zukunftsfähigen und widerstandsfähigen Flughafen zu schaffen, der die Verbindungen in Europa stärken und Polen als kontinentales Drehkreuz positionieren kann."

Regional Director of Operations Danny Aoun betonte das langfristige Engagement von Dar in Polen und fügte hinzu: "Wir sind dabei, ein lokales Expertenteam aufzubauen, das das beträchtliche Fachwissen und die globalen Referenzen unseres Unternehmens nutzen kann, um Projekte in Polen und Europa zu unterstützen, die den Gemeinden im ganzen Land noch mehr Wirkung und Nutzen bringen."

Über Dar:

Dar ist eines der weltweit führenden Beratungsunternehmen, das Design-, Planungs-, Ingenieur- und Projektmanagementdienstleistungen für eine Vielzahl von Marktsektoren anbietet, darunter Gebäude und Städte, Verkehr und zivile Infrastruktur, Wasser und Umwelt. Dar ist auch das Gründungsmitglied der Dar Group, einer globalen Design-, Ingenieur- und Beratungsgruppe mit preisgekröntem Einfluss und globaler Reichweite. Im Jahr 2022 belegte die Dar Group Platz 1 unter den internationalen Designfirmen im Flughafenmarkt sowie Platz 10 unter den internationalen Designfirmen insgesamt, Platz 3 im Gebäudesektor und Platz 6 im Transportwesen (Engineering News Record).

www.dar.com

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230124005921/de/

Contacts:

Büro Polen:

Sonia Rutkowska

(+48) 699891333

Sonia.Rutkowska@dar.com



International:

Haya Yahya

009611790002

Haya.yahya@dar.com