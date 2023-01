tokentus investment meldet ein neues Investment: Mit 0,2 Millionen Dollar steigt die Krypto-Beteiligungsgesellschaft bei der Web3 Community-Aktivierungsplattform Playground aus den USA ein. Man erwerbe mit dem Geld ein in Eigenkapital wandelbares Wertpapier von Playground NY Inc., so die Frankfurter. Darüber hinaus sei man zum Erwerb einer begrenzten ...

