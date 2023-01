Fünf Minuten vor Zwölf? Von wegen! Laut der Doomsday Clock bleiben der Menschheit gerade einmal 90 Sekunden bis zum Weltuntergang. Ein Grund heißt Putin. Die Weltuntergangsuhr "Doomsday Clock" wurde nach drei Jahren wieder umgestellt. Das "Bulletin of Atomic Scientists" (BAS) hat sie zehn Sekunden näher an zwölf Uhr gerückt. Der Abstand beträgt nun nur noch 90 Sekunden, so wenig wie noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...