ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Neutral" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Am Markt habe man zuletzt bereits begonnen, das nun eintretende Szenario von Leopard-Panzer-Lieferungen in die Ukraine im Aktienkurs einzupreisen, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kalkuliere man mit 100 in die Ukraine gelieferten Leopard-Panzern, so könne sich das zusätzliche Umsatzpotenzial aus Munition und Ersatzteilen für Rheinmetall auf geschätzte 1,4 Milliarden Euro belaufen. Damit wäre bei einer Marge von 25 Prozent ein operatives Ergebnis (Ebit) von 350 Millionen Euro verbunden. Diese Annahmen seien jedoch optimistisch, zumal es auch noch andere Hersteller von Munition für Leopard-Panzer geben./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2023 / 08:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2023 / 08:11 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007030009