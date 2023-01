NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 285 US-Dollar belassen. Das Quartalsergebnis des Softwarekonzerns sei zwar besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Rishi Jaluria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick für das laufende Quartal sei dagegen zurückhaltend und die Äußerungen zur Nachfrage verhalten./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2023 / 03:06 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2023 / 03:06 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US5949181045

