Patrick Graichen hat auf der Eröffnungsrede der Fachtagung "Zukünftige Stromnetze" in Berlin eine Entbürokratisierungsgesetz und ein Beschleunigungsgesetz für die Photovoltaik-Branche in Aussicht gestellt.Bis Pfingsten könnte die Bundesregierung ein Gesetz zur Beschleunigung des Photovoltaik-Ausbaus vorliegen. Bei seiner Keynote-Rede zur Eröffnung der Fachtagung "Zukünftige Stromnetze" in Berlin stellte Staatssekretär Patrick Graichen den Teilnehmern am Mittwochmorgen ein entsprechendes Gesetz in Aussicht. "Wir planen ein Solarbeschleunigungsgesetz und ein Entbürokratisierungsgesetz", sagte er. ...

