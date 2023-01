Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Sunrise ist neu Presenting Partner des SunIce Festivals 2023



25.01.2023 / 12:00 CET/CEST



Die abgeschlossene Presenting Partnerschaft zwischen Sunrise und dem SunIce Festival verspricht zahlreiche Vorteile für die Besucherinnen und Besucher des Festivals in St. Moritz. Mit der Verdoppelung der Anzahl Besucherinnen und Besucher im Vergleich zum Jahr 2022 etabliert sich das SunIce Festival zum grössten Anlass für Jugendliche und junge Erwachsene in der ganzen Südostschweiz. Sunrise hat letztes Jahr Sunrise Moments lanciert - das erste umfassende Treueprogramm im Schweizer Telko-Markt. Mit Sunrise Moments werden Kundinnen und Kunden wöchentlich mit exklusiven Vorteilen und unvergesslichen Erlebnissen bei Musik- und Sportevents belohnt. Gleichzeitig haben Sunrise und Ticketcorner eine strategische Partnerschaft für die Sunrise starzone abgeschlossen. Sunrise starzone ist eine neue, einzigartige Musik- und Eventplattform und zentraler Bestandteil von Sunrise Moments. Dieses Jahr können Tickets für das SunIce Festival über Sunrise Moments erworben werden. Sunrise bietet in ihrem eigenen Bereich, dem starzone Access Festival Village, einen Eingang mit einem Schnellzugang (Fastlane) für 600 Besuchende. Sunrise starzone Gäste erhalten einen exklusiven Zugang zu einem Mainstage VIP- und einem Indoor VIP-Bereich. Sunrise hat nicht nur für die starzone Gäste attraktive Vorteile im Gepäck, das diesjährige SunIce Festival bietet weitere interessante Einbindungen von Sunrise für alle Besucherinnen und Besucher. Das breite Portfolio von Sunrise Moments mit 150 Konzerten und 10 Festivals wird mit SunIce ideal ergänzt und bereichert als neues Festival-Highlight gleich zu Beginn des Jahres. Loris Moser, Gründer des SunIce Festival und Gemeinderatsmitglied St. Moritz zeigt sich sehr erfreut über die wegweisende Partnerschaft mit Sunrise. Auch Andreas Caluori, Senior Director Brand & Marcoms von Sunrise ist überzeugt, gemeinsam mit dem SunIce Festival eine wertvolle Kooperation einzugehen. Diese bietet nicht nur viele Vorteile für beide Unternehmen, sondern insbesondere einen fundierten Mehrwert für alle jungen Festivalbesucher. Pressemitteilung (pdf) Sunrise Media Relations media@sunrise.net 0800 333 000 SunIce Festival / NoTomorrow-Events GmbH

Anja Walder anja.walder@freakyswep.ch +41 79 252 63 16

Ende der Medienmitteilungen