Microsoft: Schwach im PC-Geschäft, stark in der Cloud

Werbung







Während der Corona-Pandemie hat der Absatz von PCs stark zugenommen, wovon auch Microsoft profitierte. Dieser Trend ist nun vorbei und so schwächelt auch die PC-Sparte von Microsoft. Wachstumstreiber ist dagegen die Cloud-Sparte.



Am gestrigen Dienstag veröffentlichte Microsoft die neusten Quartalszahlen. Der Gesamtumsatz stieg dabei um 2% auf 52,7 Mrd. Dollar, was das schwächste Wachstum seit 6 Jahren bedeutet. Der Nettogewinn fiel sogar um 12 % auf nun 16,4 Mrd. Dollar. Grund hierfür liegt vor allem im klassischen Geschäft mit PC-Software. Dort fiel der Umsatz um 19%, das Nettoergebnis sogar um 47%. Gewachsen ist vor allem die Cloud-Sparte, die um 18% auf nun über 21 Mrd. Dollar zugelegt hat. Microsofts Zukunft sieht CEO Satya Nadella vor allem in der Künstlichen Intelligenz und verweist nochmal auf die vor kurzem bekannt gegebene Investition in den ChatGPT-Entwickler OpenAI.









Heutiges Webinar



Eine Alternative zur Direktinvestition in Aktien bieten Anleiheprodukte. Dabei können sie mit geringere Risiken als Hebelprodukte und höheren Renditen als das Tagesgeldkonto überzeugen. Welche Produkte es dabei gibt und wie diese funktionieren erfahren Sie im heutigen Webinar "So gelingt der Jahresstart - Teil 3: Eine Einführung in die Welt der Anlageprodukte" um 18:30. Wir freuen uns auf Sie!









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC



Hier geht's zur Homepage von HSBC



Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?