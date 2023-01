Bielefeld (ots) -Die Aramaz Digital GmbH, eine deutschlandweit tätige Marketing- und Recruiting-Agentur mit dem Fokus auf Mitarbeitergewinnung für Bäckereien und Konditoreien mit Sitz in Bielefeld, erweitert ab sofort ihre Angebotspalette auf Metzgereien und Fleischereien. Auch für diese Zielgruppe gibt es Beratung und Agenturdienstleistung mit dem Ziel, Mitarbeiter zu begeistern, einzustellen und zu binden.Geschäftsführer Eyüp Aramaz: "Wir sind bereits seit Jahren der erste Ansprechpartner für Bäcker und Konditoren in Deutschland in Sachen Mitarbeiter finden, binden und schulen. In den vergangenen Monaten kamen immer mehr Fleischer und Metzger auf uns zu, die mit identischen Problemen konfrontiert sind, keinen Nachwuchs und keine Fachkräfte mehr finden. Nun haben wir den Entschluss getroffen, auch für das Fleischerhandwerk alle Marketing-Dienstleistungen anzubieten".Die Strategie der Aramaz Digital GmbH basiert für Bäckereien, Konditoreien und Fleischereien auf den gleichen sechs Bausteinen: Attraktiver Arbeitgeber werden, Reichweite erhöhen und in der Region omnipräsent werden, einen effizienten Bewerbungsprozess aufsetzen, neue Mitarbeiter schnell einarbeiten und sie dann langfristig binden.Mit über 200 Bäckereien, die diesen Prozess gemeinsam mit Aramaz Digital durchlaufen haben, ist das Unternehmen in dieser Branche Marktführer."In den letzten 3 Jahren haben wir über 300 Bäckereibetriebe erfolgreich bei der Mitarbeitersuche unterstützt. Nun möchten wir an diesem Erfolg nahtlos anknüpfen: Das Fleischerhandwerk verdient es, motivierte Mitarbeiter anzuziehen und in Zukunft attraktiver zu sein.", so Eyüp Aramaz.Mehr Informationen finden Bewerber unter https://fleischerei-digital.de/Pressekontakt:Aramaz Digital GmbHhttps://www.aramaz-digital.de/Geschäftsführer: Eyüp AramazE-Mail: presse@aramaz-digital.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Aramaz Digital GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162948/5425259