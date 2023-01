Sieben US-Banken haben sich zusammengetan, um eine eigene Bezahl-App zu entwickeln. Der ambitionierte Plan ist vor allem eine Kampfansage an die Konkurrenz von Paypal und Apple Pay. Wie kann man gegen die Marktmacht von Paypal und Apple Pay bestehen? Sieben Banken in den USA haben darauf eine Antwort gefunden: JP Morgan Chase, die Bank of America, Wells Fargo, Capital One, PNC sowie US Bancorp and Truist haben sich zusammengetan, um gemeinsam eine Wallet zu entwickeln, die den Bezahl-Apps der Tech-Anbieter Konkurrenz machen soll. Das berichtete das Wall Street Journal (WSJ) unter Berufung auf ...

