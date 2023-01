EQS-Ad-hoc: ABO Wind AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Jahresergebnis

ABO Wind AG erhöht erneut Prognose für Jahresergebnis 2022



25.01.2023 / 12:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

ABO Wind erhöht erneut Prognose für Jahresergebnis 2022 Die Accounting-Abteilung des Unternehmens hat heute den Vorstand darüber informiert, dass sich bei den fortschreitenden Arbeiten zum Jahresabschluss ein höheres Jahresergebnis für 2022 abzeichnet als bislang kommuniziert. Aktuell wird mit einem Konzernergebnis in einer Spanne zwischen 20 und 25 Millionen Euro gerechnet. Am 1. Dezember 2022 hatte das Unternehmen in einer Ad-Hoc-Meldung das prognostizierte Jahresergebnis auf "annähernd 17 Millionen Euro" angehoben. Ursächlich für die neuerliche Erhöhung der Prognose sind mehrere Projekterfolge, die zum Jahresende im In- und Ausland erreicht worden sind, sowie Bewertungsanpassungen. 25.01.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

