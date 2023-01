EQS-Ad-hoc: Rubean AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Umsatzentwicklung

Rubean AG beschließt Kapitalmaßnahme zur Wachstumsfinanzierung



25.01.2023 / 12:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Rubean AG beschließt Kapitalmaßnahme zur Wachstumsfinanzierung Erhöhung des Grundkapitals im Verhältnis zehn zu eins München, den 25. Januar 2023 Die Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080) beabsichtigt zur Finanzierung ihres Wachstums eine Barkapitalerhöhung. Der Vorstand des FinTech-Unternehmens hat heute entsprechend beschlossen, das Grundkapital unter Nutzung des bestehenden genehmigten Kapital um bis zu zehn Prozent von 2,72 Mio. Euro auf bis zu 2,992 Mio. Euro zu erhöhen. Die neuen, auf den Inhaber lautenden maximal 271.750 Aktien werden im Zuge eines Private Placements in einer oder mehreren Tranchen zu einem jeweils aktienkursnahen Bezugspreis ausgegeben. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die Gesellschaft erwartet einen Liquiditätszufluss aus der Kapitalmaßnahme in Höhe von ca. 1,632 Mio. Euro. Rubean wächst derzeit in Deutschland, wo die Sparkassen-Gruppe die Zahlungsempfangslösung von Rubean einsetzt, sowie in Tschechien, Ungarn und Spanien und im weiteren Jahresverlauf auch in Großbritannien. Der Vorstand Über Rubean: Die Rubean AG is ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. In seiner fast zwanzigjährigen Geschichte hat Rubean innovative Lösungen für die Zahlungsverkehrs-, Finanz- und Bankenbranche entwickelt. Dazu gehört auch die mobile Point-of-Sale-Terminal-Lösung PhonePOS, die in Zusammenarbeit mit dem CCV entwickelt wurde. Neben dem Hauptsitz in München unterhält Rubean Niederlassungen in Hamburg, London, Tel Aviv und Tiflis. Rubean ist im m:access der Börse München sowie im Freiverkehr in Frankfurt, Berlin und Düsseldorf und auf Tradegate und Quotrix gelistet. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Anna Sammer german communications AG

Rubean AG Jörg Bretschneider

Kistlerhofstr. 168, D-81379 München Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg

+49 89 357560 +49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40

anna.sammer@rubean.com presse@german-communications.com 25.01.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com