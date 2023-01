Zürich (ots) -Dem aktuell in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten gestiegenen Beratungsbedarf und dem Wachstum für AlixPartners begegnet AlixPartners mit zahlreichen Neueinstellungen und Beförderungen. Dies gilt insbesondere in der DACH-Region, wo das Geschäft im vergangenen Jahr um 18 Prozent zugelegt hat. So ist acht Jahre nach der Eröffnung des Schweizer Büros das Team in Zürich auf rund 40 erfahrene Mitarbeiter angewachsen. Zum 1. Januar 2023 kamen nun mit Dr. Nordal Cavadini und Uwe Kissmann zwei neue Partner & Managing Directors hinzu und vier Direktorinnen und Direktoren wurden zu Partnern ernannt. Der in Düsseldorf ansässige Dr. Tim Thiele (https://www.alixpartners.com/our-professionals/tthiele/) wurde ausserdem zum Partner & Managing Director befördert. Er wird mit seiner DACH-weiten Aktivität als Transformationsexperte für die Bereiche Einzelhandel und Konsumgüter auch das Schweizer Team bei Projekten unterstützen."Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Mitgliedern des Leadership-Teams und möchte mich bei unseren intern beförderten Mitarbeitern für ihren Einsatz und Erfolg bedanken", so Beatrix Morath, Country Leader für die Schweiz. "Das kontinuierliche Wachstum unseres Teams zeigt, dass wir mit unserer "When it really matters"-Strategie richtig liegen - wir wollen in unserer Beratung nicht nur analysieren, sondern vor allem Möglichkeiten zur nachhaltigen Veränderung aufzeigen und bei der Umsetzung tatkräftig unterstützen." Der aktuelle AlixPartners Disruption Index (https://disruption.alixpartners.com/) belegt den Transformationsbedarf: 98 Prozent der Führungskräfte weltweit geben an, dass die Geschäftsmodelle ihrer Unternehmen in den nächsten drei Jahren angepasst werden müssen.Nordal Cavadini erweitert Lebensmittel-FachexpertiseDr. Nordal Cavadini (https://www.alixpartners.com/our-professionals/ncavadini/) bringt als neuer Partner & Managing Director seine in den vergangenen 20 Jahren gesammelte Beratungserfahrung im Handel- und Konsumgüterbereich mit Fokus auf Lebensmittel ein. Er unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung von Transformationen und Leistungssteigerungen. Cavadini, der an der ETH Zürich mit Auszeichnung promoviert hat, kommt von Oliver Wyman, wo er als Partner im Bereich Einzelhandel und Konsumgüter tätig war.Uwe Kissmann leitet Beratung im Bereich Cyber- und Informations-SicherheitMit seiner viel gefragten Expertise bei der Cyberabwehr und IT-Sicherheitsabläufen leitet Uwe Kissmann (https://www.alixpartners.com/our-professionals/ukissmann/) als neuer Partner & Managing Director das Cyber-Security-Beratungsteam von AlixPartners in der gesamten EMEA-Region. Er kommt von Accenture, wo er das europäische Cyber Security Business verantwortet hat, und war auch mehrere Jahre als CISO bei einem grossen globalen IT-Unternehmen tätig. Kissmann ist Gastdozent für Cyber Security an der Hochschule St. Gallen, Präsident der Nationalen Cyber-Sicherheitskommission beim Branchenverband "Digital Switzerland" sowie Business Angel und strategischer Berater zahlreicher Start-ups.Cornelia Brühwiler, Ralph Kreis, Jan Eckmann und Adrian Mom werden PartnerDie erfahrenen Zürcher Direktorinnen und Direktoren Cornelia Brühwiler (https://www.alixpartners.com/our-professionals/cbruehwiler/), langjährige Expertin im Bereich Retail & Consumer, Ralph Kreis (https://www.alixpartners.com/our-professionals/rkreis/) und Jan Eckmann (https://www.alixpartners.com/our-professionals/jeckmann/), Spezialisten für den Bereich Financial Services, sowie der Compliance- & Risk-Experte Adrian Mom (https://www.alixpartners.com/our-professionals/amom/) wurden zu Jahresbeginn bei AlixPartners in den Partner-Kreis aufgenommen.Über AlixPartnersDie global agierende Beratung AlixPartners steht für die ergebnisorientierte Unterstützung namhafter Mandanten bei zeitkritischen und komplexen Transformations- und Ertragssteigerungsprogrammen. Tiefgreifende Branchenexpertise und funktionale Kompetenz sowie die Kenntnis der Hebel erfolgreicher Restrukturierung ermöglichen es AlixPartners, den Wandel von Gross- und mittelständischen Unternehmen zielgerichtet zu begleiten. Mit über 2.500 Mitarbeitern ist AlixPartners weltweit in 24 Büros vertreten, darunter seit dem Jahr 2014 auch mit einem eigenen Büro in der Schweiz. AlixPartners-Berater arbeiten an herausfordernden Projekten, die die Zukunft von Unternehmen massgeblich beeinflussen, oft in kritischen Situationen, bei denen viel auf dem Spiel steht - When it really matters.www.alixpartners.comPressekontakt:IWK Communication PartnerFlorian Bergmann / Judith SpiessbergerT +49 (0)89 2000 30-30F +49 (0)89 2000 30-40AlixPartnersCh@iwk-cp.comwww.iwk-cp.comOriginal-Content von: AlixPartners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100013642/100901818