Der dänische Projektierer will Solar- und Windparks mit einer Leistung von vier Gigawatt installieren, um grünen Wasserstoff zu erzeugen. Der Energiepark soll an der Westküste Dänemarks entstehen.Die Westküste Dänemarks kennt man gemeinhin als Urlaubsziel, mit langen Sandstränden und hübschen Dünen. Ist Greengo Energy mit seinem Vorhaben erfolgreich, wird die Region Ringkøbing-Skjern, gelegen auf halber Strecke zwischen deutscher Grenze und dänischer Nordspitze, künftig auch als Standort für ein Klimaschutzprojekt sondergleichen bekannt sein: Der dänische Projektierer will dort einen Energiepark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...