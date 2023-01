Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!ZDFDonnerstag, 26. Januar 2023, 0.45 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel SchröckertOb "Asbest", eine neue Serie unter der Regie von Kida Khodr Ramadan, mit dem vergleichbaren Serienhit "4 Blocks" mithalten kann, fragen sich Steven Gätjen und Daniel Schröckert.Anschließend sehen sich Silke und Daniel Schröckert den Erotik-Klassiker "Eine verhängnisvolle Affäre" von 1987 kritisch an, in dem Michael Douglas und Glenn Close damals für Gesprächsstoff sorgten. Ist der Film gut oder schlecht gealtert, lohnt er sich heute noch?Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, erweitert das ZDF sein Angebot in der Filmberichterstattung - zuerst auf YouTube, dann im TV.Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5425337