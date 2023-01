Microsoft hat gestern neue Quartalzahlen veröffentlicht. Das Software-Unternehmen hat zum Jahresende deutlich weniger verdient. Microsoft will die Technologie von OpenAI in Zukunft tief in seine Cloud-Plattform einbinden. Außerdem gab es Störungen bei Microsoft die zu zahlreichen Ausfällen der Dienste führte. Die Aktie viel im Zuge dieser Neuigkeiten um 6,1 Prozent. Quartalzahlen Die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal von Microsoft sind erschienen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...