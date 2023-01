Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 06/23Samstag, 04.02.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:6.15 Frag den LeschEin gigantischer Eisberg erzählt(vom 17.10.2020)Deutschland 20176.30 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensAlaska - im ewigen Frühling7.15 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensSibirien - Zurück in die Eiszeit8.00 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensArgentinien - Geboren aus Extremen8.40 Terra XAustralien-Saga1. Auf den Spuren der EntdeckerZweiteilige Dokumentation mit Christopher Clark9.25 Terra XAustralien-Saga2. Von Menschen und MeerZweiteilige Dokumentation mit Christopher Clark10.10 Terra XAbenteuer FreiheitMit dem Wind um die Welt10.55 Terra XAbenteuer FreiheitUnterwegs auf der Seidenstraße11.40 Terra XAbenteuer FreiheitVon der Wüste bis zum Himalaya12.25 Terra XAbenteuer FreiheitUnterwegs auf der Panamericana13.05 Terra XAbenteuer FreiheitVan-Life in Amerika13.50 Terra XOrientexpress - Ein Zug schreibt Geschichte14.50 Terra XDrogen - Eine Weltgeschichte1. Zwischen Rausch und NahrungZweiteilige Dokumentationsreihe mit Harald Lesch15.35 Terra XDrogen - Eine Weltgeschichte2. Zwischen Medizin und MissbrauchZweiteilige Dokumentationsreihe mit Harald Lesch16.20 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensArgentinien - Geboren aus Extremen17.05 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensSibirien - Zurück in die Eiszeit17.50 MAITHINK X - Die ShowDie Tricks der KosmetikindustrieMit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim18.20 Die glorreichen 10Die erfolgreichsten Mediziner der Geschichte19.05 Die glorreichen 10Die krassesten Zeitalter der Geschichte("Terra Xpress - Neustart auf der Alm und Gefahr unterm Gipfelkreuz" entfällt; ab 19.50 Uhr Programm wie ausgedruckt).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5425363