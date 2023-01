"Pflanzliches Fleisch entpuppt sich als Flop", schrieb Bloomberg letzte Woche und sorgte damit für Diskussion im Netz. Impossible Foods reagiert darauf mit einer seitengroßen Anzeige in der New York Times. Wir kommentieren die Schlammschlacht im Novel-Food-Markt. "Beyond Meat und Impossible Foods wollten die weltweite 1-Billionen-Dollar-Fleischindustrie umkrempeln. Doch es wurde nur eine weitere Modeerscheinung", greift Redakteurin Deena Shanker am 19. Januar in einem Bloomberg-Artikel zwei der bekanntesten Novel-Food-Unternehmen direkt an. In dem mehr als 25.000 Zeichen schweren Rant legt Shanker dar, warum sie der Meinung ist, dass der Markt für pflanzliches Protein in den vergangenen Jahren eine enttäuschende Entwicklung hingelegt ...

