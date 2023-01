DJ Margining-Finanzierungsinstrument für Terminbörsen wird verlängert

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung verlängert das Margining-Finanzierungsinstrument für den Handel an Terminbörsen bis Ende 2023. Das gaben das Bundesfinanz- und das Bundeswirtschaftsministerium in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. "Aufgrund des fortwährenden Krieges in der Ukraine existieren nach wie vor Preisrisiken an den Märkten für Energie, die zu hohen Anforderungen an Absicherung unter den Marktakteuren führen", erklärten sie darin.

Die Ministerien hätten deshalb die Fortführung des "Finanzierungsinstruments Margining" vereinbart, das Unternehmen, die an den Terminbörsen mit Strom, Erdgas und Emissionszertifikaten handelten, notfalls den Zugang zu ausreichender Liquidität sicherstelle. Konkret werde das Instrument bis zum 31. Dezember 2023 verlängert. Mithilfe dieses Finanzierungsinstruments können laut den Angaben Sicherheitsleistungen (Margins) finanziert werden, die beim Börsenhandel mit Energie verpflichtend zu leisten seien und deren Entwicklung seit Beginn der Energiekrise deutlich angestiegen sei.

Das Finanzierungsinstrument sei Bestandteil des im April 2022 verabschiedeten ersten Maßnahmenpakets zur Unterstützung betroffener Marktakteure angesichts der stark gestiegenen und volatilen Energiepreise und werde nun um ein Jahr zu gleichen Zugangsvoraussetzungen und Konditionen verlängert. Die finanziellen Mittel werden laut den Angaben in Form von Kreditlinien der KfW bereitgestellt, die über eine Bundesgarantie abgesichert sind. "Die hohen und schwankenden Energiepreise sind für unsere Betriebe weiterhin eine Belastung", konstatierte Finanzstaatssekretär Florian Toncar (FDP).

Mit der Verlängerung des Margining-Finanzierungsinstruments schaffe die Regierung "Klarheit in der Unterstützung derjenigen, die ohne eigenes Verschulden aufgrund von Besicherungsvorgaben in vorübergehende Finanzierungsschwierigkeiten geraten sind". Energieunternehmen, die Erdgas, Strom und Emissionszertifikate an den Terminbörsen handeln, werde auch in diesem Jahr die Absicherung ihrer zu hinterlegenden Sicherheitsleistungen über Kredite der KfW ermöglicht, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner (Grüne).

