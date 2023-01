Unterföhring (ots) -Ted Mosby würde sie lieben! Die hoffnungslose Romantikerin Sophie (Hilary Duff) ist sich auch nach 87 Dates noch sicher: Irgendwo wartet Mister Right auf sie. Unermüdlich wischt sich die 29-Jährige durch die Dating-Apps, und plötzlich verdrehen ihr gleich mehrere Männer den Kopf: der abenteuerlustige Meeresbiologe Ian (Daniel Augustin), der bodenständige Grundschullehrer Drew (Josh Peck) und ihr zynischer bester Freund Jesse (Chris Lowell) ...Mit "How I Met Your Father" startet am Montag, 13. Februar 2023, um 20:15 Uhr das lang ersehnte Serien-Spin-Off der Kultserie "How I Met Your Mother" auf ProSieben. "Sex and the City"-Star" Kim Cattrall spielt darin die ältere Sophie und tritt in Ted Mosbys Fußstapfen: Sie wirft aus dem Jahr 2050 einen Blick zurück und erzählt ihrem Sohn, wie sie sich einst in seinen Vater verliebte ...In den USA startete bereits die zweite Staffel von "How I Met Your Father".ProSieben zeigt die Sitcom "How I Met Your Father" (zehn Folgen) ab 13. Februar montags um 20:15 Uhr. Alle Folgen sind jeweils eine Woche vor Ausstrahlung bei Joyn abrufbar.Pressekontakt:Stella Losacker / Friederike VeesCommunications & PRUnit News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 89 95 07- 1168 / - 1129email: Stella.Losacker@seven.one/ Friederike.Vees@seven.onePhoto Production & EditingProgram Data ServicesAlexandra Schmittphone: +49 (0) 89 95 07 - 1322email: Alexandra.Schmitt@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5425453