Das Unternehmen mit saudi-arabischer Mutter will in den nächsten vier Jahren insgesamt zwei Gigawatt Photovoltaik- und andere Erneuerbare-Leistung installieren. Dabei hat FRV vor allem landwirtschaftliche Flächen im Visier.Das auf die Entwicklung von Solarparks und Großbatterien spezialisierte spanische Unternehmen Fotowatio Renewable Ventures, kurz FRV, will sich nun auch auf dem deutschen Markt engagieren. Dazu hat FRV in München eine Niederlassung eröffnet. Weitere regionale Standorte sollen dazu kommen. Das Unternehmen hat ambitionierte Ziele: In den nächsten vier Jahren will es mit Photovoltaik, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...