Boeing hat soeben Quartalszahlen veröffentlicht. Hier die wichtigsten Kennzahlen. Der Umsatz liegt bei 19,98 Milliarden Dollar (Vorjahresquartal 14,79 / für heute erwartet 20,38). Der Verlust pro Aktie liegt bei -1,75 Dollar (Vorjahresquartal -7,69 / für heute erwartet +0,26). Die Aktie reagiert vorbörslich mit -4 %. CEO-Aussage: "We had a solid fourth quarter, and 2022 proved ...

