Das bulgarisch-deutsche Unternehmen hat letztes Jahr insgesamt 70 neue Solarparks in ganz Europa ans Netz gebracht. Bei der Prognose für 2023 verweist Sunotec auf Faktoren wie Lieferketten und Genehmigungsverfahren.Für Sunotec war 2022 ein Rekordjahr: Das bulgarisch-deutsche Unternehmen mit Sitz in Sofia und München hat in dieser Zeit Photovoltaik-Projekte mit einer Leistung von insgesamt 2,3 Gigawatt realisiert, so viel wie nie zuvor. Das ist mehr als in ganz Frankreich zugebaut wurde. Mehr als 70 Solarparks hat Sunotec 2022 ans Netz gebracht. Bei der Prognose für 2023 will sich Sunotec nicht ...

