Musterdepot Aktien Noch immer offen ist dagegen unser Kauf von 500 Stück der türkischen Koç Holding (WKN: A0X92U, akt. Kurs: 18,80 EUR). Unser Kauflimit an der Stuttgarter Börse in Höhe von 16,80 EUR pro Aktie liegt momentan schon wieder mehr als 10% vom aktuellen Börsenkurs entfernt. Wir bleiben mit unserem Kauflimit im Markt, besonders nach der Erfahrung mit dem Flash Crash in New York am Dienstag. Aufgegangen ist unser Kauf von weiteren 5.000 Stück des kleinen kanadischen Royalty-Unternehmens ...

