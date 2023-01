DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH BIS FREITAG: In China bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

MITTWOCH: In Hongkong blieben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

DONNERSTAG: Kein Handel in Australien wegen des Australia Days.

AKTIENMÄRKTE (18.30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 4.148,11 -0,1% +9,3% Stoxx50 3.860,98 -0,1% +5,7% DAX 15.081,64 -0,1% +8,3% FTSE 7.741,26 -0,2% +4,1% CAC 7.043,88 -0,1% +8,8% DJIA 33.500,91 -0,7% +1,1% S&P-500 3.979,14 -0,9% +3,6% Nasdaq-Comp. 11.184,87 -1,3% +6,9% Nasdaq-100 11.679,73 -1,4% +6,8% Nikkei-225 27.395,01 +0,4% +5,0% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 138,45% +3 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,62 80,13 +0,6% +0,49 +0,2% Brent/ICE 86,42 86,13 +0,3% +0,29 +0,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 57,55 58,27 -1,2% -0,72 -19,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.938,53 1.935,00 +0,2% +3,53 +6,3% Silber (Spot) 23,75 23,73 +0,1% +0,03 -0,9% Platin (Spot) 1.042,88 1.060,50 -1,7% -17,63 -2,4% Kupfer-Future 4,24 4,25 -0,2% -0,01 +11,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise ziehen deutlicher an. Die US-Rohölvorräte sind in der vergangenen Woche zwar stärker gestiegen als erwartet, doch hatte sich dies schon abgezeichnet, nachdem der Branchenverband API am späten Dienstag eine Zunahme der Bestände gemeldet hatte.

Die US-Gaspreise fallen indes auf ein 19-Monatstief. Ein robustes Angebot treffe auf Spekulationen über eine sinkende Nachfrage, heißt es im Handel. Ab Anfang Februar sagen Meteorologen wärmeres Wetter in den USA voraus.

FINANZMARKT USA

Belastet wird die Stimmung von der aktuell eher mau verlaufenden Berichtsperiode. Microsoft reiht sich in den Reigen eher mäßiger Geschäftsberichte ein, der Kurs verliert 1,2 Prozent. Der Software-Gigant verbuchte im zweiten Geschäftsquartal das schwächste Wachstum seit sechs Jahren. Ebenfalls keine Freude kommt beim Geschäftsausweis von Boeing (-2,4%) auf. Zwar hat der Flugzeugbauer beim Cashflow die Wende geschafft, aber Anleger wollten Gewinne sehen, heißt es. Aber der Flugzeugbauer hat das vierte Quartal überraschend mit roten Zahlen beendet und auch die Umsatzerwartungen verfehlt. Bei Abbott (-2,3%) belasten das Ausbleiben von Erlösen mit Corona-Tests und die Nachwirkungen der zeitweisen Schließung eines Werks für Säuglingsnahrung. Besser hält sich der Kurs von Merck & Co (+0,5%). Der Pharmakonzern berichtet über Erfolg und Misserfolg bei Studien zum Krebsmittel Keytruda. Der Konzern kündigte an, das Mittel gegen Gallengangskrebs bei den Zulassungsbehörden einzureichen. Mit einem Anstieg um 4,9 Prozent reagieren AT&T positiv auf die Viertquartalszahlen. Texas Instruments übertraf mit Gewinn und Umsatz die allerdings bereits niedrigen Erwartungen, wobei beide Kennziffern im Vergleich zum Vorjahresquartal rückläufig waren. Der Kurs verliert 1,5 Prozent. eHealth machen einen Satz um fast 34 Prozent, nachdem der Dienstleister für das Gesundheitswesen mit seinen Quartalszahlen früher gemachte Prognosen übertroffen hat. Nach oben geht es mit den Kursen von News Corp und Fox, nachdem Rupert Murdoch, Executive Chairman von News Corp und Fox, seinen Versuch abgeblasen hat, die beiden Teile seines Medienimperiums zu fusionieren. Die A-Aktie von News Corp gewinnt 7, die B-Aktie 6,5 Prozent. Für Fox geht es um 3 Prozent nach oben. News Corp ist die Muttergesellschaft von Dow Jones, zu der auch diese Nachrichtenagentur und das Wall Street Journal gehören.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Qualtrics International Inc, Ergebnis 4Q

22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der Rücksetzer im frühen Handel wurde schnell für Käufe genutzt. Damit hielt die Konsolidierung der vergangenen Tage an. Der Subindex der Versorger stellte nach überzeugenden Geschäftszahlen von RWE den Gewinner (+0,5%), schwächer handelten die Aktien aus der Öl- und Gasindustrie. Die Gaspreise am virtuellen Handelsplatz TTF sanken um weitere 3 Prozent. Die Entwicklung des Ifo-Geschäftsklimas sprach nach Aussage von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer trotz des abermaligen Anstiegs im Januar für eine milde Rezession. Easyjet stiegen nach Zahlenausweis um knapp 10 Prozent, besonders der Ausblick wurde an der Börse positiv gewertet. Auch RWE (+1,4%) legte starke Geschäftszahlen vor, kommentierte RBC. Givaudan schlossen nach Zahlenvorlage kaum verändert. Jefferies bemängelte, dass sowohl das organische Wachstum wie auch die Marge die Markterwartung verfehlt habe. ASML schlossen nach anfänglichen Gewinnmitnahmen knapp im Plus. ASML steigerte Umsatz und Gewinn. Rheinmetall notierten nach anfänglichen Gewinnen knapp im Minus, am Vormittag notierten sie auf Allzeithoch. Der Rüstungskonzern könnte nach Einschätzung von UBS-Analyst Sven Weier davon profitieren, dass Deutschland der Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine zugestimmt hat. Jungheinrich stiegen um knapp 5 Prozent, das Unternehmen kauft in den USA zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:13 Uhr Di, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,0896 +0,1% 1,0906 1,0880 +1,8% EUR/JPY 141,28 -0,3% 142,18 141,35 +0,7% EUR/CHF 1,0024 -0,2% 1,0068 1,0043 +1,3% EUR/GBP 0,8807 -0,2% 0,8847 0,8825 -0,5% USD/JPY 129,67 -0,4% 130,36 129,91 -1,1% GBP/USD 1,2371 +0,3% 1,2326 1,2329 +2,3% USD/CNH (Offshore) 6,7790 -0,1% 6,7665 6,7849 -2,2% Bitcoin BTC/USD 22.536,96 -1,0% 22.722,21 22.898,29 +35,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend mit Gewinnen haben sich die Börsen gezeigt. Der Nikkei-Index legte weiter zu, nachdem bereits an den beiden Vortagen noch deutlichere Gewinne verzeichnet worden waren. Zurück aus der zweitägigen Feiertagspause ging es in Seoul mit dem dort angesichts der Gewinne an der Wall Street aufgebauten Nachholbedarf um 1,4 Prozent nach oben. Auch in Singapur waren die Börsianer aus zwei Feiertagen zurück, dort legte der Index um 1,6 Prozent zu. In Sydney verschreckte die Inflation, nach fünf positiven Handelstagen in Folge gab der S&P/ASX-200 nach. Dies dürfte alle Hoffnungen auf eine Pause im Zinserhöhungszyklus der Notenbank im Februar zunichte machen, sagte ein Marktanalyst. Am Devisenmarkt zog der australische Dollar mit dieser Spekulation lehrbuchmäßig um 0,9 Prozent an. Nidec verloren in Tokio um 5,4 Prozent. Der Elektromotorenbauer hat seinen Gewinnausblick gesenkt. Suzuki Motor gewannen dagegen 5,6 Prozent, nachdem die Indien-Tochter den Nettogewinn mehr als verdoppelt hatte. In Seoul profitierten SK Hynix (+4,3%) davon, dass der Speicherchiphersteller eine neue, 13 Prozent schnellere Chipgeneration entwickelt hat. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics verteuerten sich um 2,8 Prozent, nachdem während der Feiertagspause an den US-Börsen insbesondere Aktien aus dem Techniksegment kräftig zugelegt hatten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

RWE

hat seine Gewinnziele für das abgelaufene Geschäftsjahr dank des Ausbaus von Wind- und Solaranlagen sowie einem lukrativen Energiehandel deutlich übertroffen. Im deutschen Kohle- und Kernenergiegeschäft, das mittlerweile eine untergeordnete Rolle spielt, verdiente der DAX-Konzern weniger. Trotz der insgesamt überraschend guten Ergebnisentwicklung will RWE an der für das abgelaufene Jahr geplanten Dividende von 0,90 Euro je Aktie festhalten.

SIEMENS ENERGY/SIEMENS GAMESA

Siemens Energy kann seine verlustträchtige Windkraftanlagen-Tochter Siemens Gamesa wie geplant von der Börse nehmen. Die Aktionäre votierten auf einer außerordentlichen Hauptversammlung mit der erforderlichen Mehrheit für einen entsprechenden Antrag. Über das Delisting der Aktien an den Börsen in Bilbao, Barcelona, Madrid und Valencia muss nun die spanische Börsenaufsicht CNMV befinden. Voraussichtlich im Februar dürfte dies geschehen.

HAPAG-LLOYD

beteiligt sich an dem indischen Terminal- und Inlandtransport-Dienstleister J M Baxi Ports & Logistics Limited (JMBPL) und stärke damit ihre Präsenz in dem strategischen Wachstumsmarkt des Subkontinents. Die Hapag-Lloyd AG erwirbt in einem ersten Schritt 35 Prozent der Anteile an dem Unternehmen von einer Gesellschaft des Private-Equity-Investors Bain Capital und zeichnet anschließend eine Kapitalerhöhung, mit der sich die Beteiligung auf 40 Prozent erhöhen wird.

ABBOTT LABS

