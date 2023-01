Aserbaidschan ist nach Spanien der zweitgrößte Kaki-Exporteur der Welt. Seine Kaki-Produktion verzeichnete eine bemerkenswerte Wachstumsrate von +38,5 %. Lokalen Medien zufolge gab das Nationale Zollkomitee Aserbaidschans an, dass in dem Jahr 2021 174.158.000 Tonnen Kakis exportiert wurden. Bildquelle: Shutterstock.com Laut Azexport betrug der Anteil Aserbaidschans an dem Weltmarkt...

