DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 26. Januar

=== *** 07:00 DE/SAP SE, Jahresergebnis (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Sartorius AG, Jahresergebnis (09:00 PK) *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 4Q 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 4Q 07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 4Q 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 4Q *** 08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H 08:45 DE/Bundesgerichtshof (BGH) Urteil zur Haftung von Amazon für Affiliate-Partner *** 09:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungserklärung von Bundeswirtschaftsminister Habeck 10:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jahres-PK 10:00 DE/IG Metall, Jahres-PK 10:00 DE/Konrad-Adenauer-Stiftung, Energiekonferenz "The Power of Crisis: Energie der Zukunft" *** 11:00 DE/Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), PK zur wirtschaftlichen Lage und Perspektive des deutschen Großhandels 12:00 DE/Sachverständigenratsvorsitzende Schnitzer, Rede im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten *** 12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q *** 14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,8% gg Vq 3. Quartal: +3,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,2% gg Vq 3. Quartal: +4,4% gg Vq *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember PROGNOSE: +2,4% gg Vm zuvor: -2,1% gg Vm *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 205.000 zuvor: 190.000 *** 16:00 US/Neubauverkäufe Dezember PROGNOSE: -3,9% gg Vm zuvor: +5,8% gg Vm *** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis *** 22:01 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q *** 22:09 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q - Börsenfeiertag Australien, China ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige

Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/dgm/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2023 00:05 ET (05:05 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.