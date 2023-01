DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

HACKERANGRIFF - Prorussische Hacker drohen mit Vergeltung für die angekündigte Lieferung von deutschen Leopard-Panzern an die Ukraine. Konkret kündigten sie Cyberangriffe auf Ziele in Deutschland an. Kurz nach Bekanntwerden der Entscheidung der Bundesregierung am Dienstagabend, die Ukraine mit Kampfpanzern zu unterstützen, veröffentlichte die bekannte Hackergruppe Killnet in ihrem Telegram-Kanal eine Nachricht zu dem Thema und dem Hinweis: "Die Apokalypse rückt immer näher." Die Gruppe ruft darin zu einem "umfassenden Cyberangriff auf Deutschland" auf, an dem sich andere Hackergruppen beteiligen sollen. Die Aktion ist versehen mit dem Hashtag DeutschlandRIP. (Handelsblatt)

RÜSTUNGSINDUSTRIE - Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, hat als Konsequenz aus dem Ukraine-Krieg eine Neuaufstellung der europäischen Rüstungsproduktion gefordert. "Die europäischen Staaten sind derzeit nicht in der Lage, die notwendigen Rüstungsgüter schnell genug bereitzustellen, weder für unsere eigene Verteidigung noch für die Ukraine", sagte der stellvertretende CSU-Vorsitzende. Notwendig sei "eine Art Kriegswirtschaft in der EU, um Stabilität und Sicherheit gewährleisten zu können". Weber verlangte die Schaffung eines europäischen Binnenmarkts für Militärgüter. (Funke Mediengruppe)

AUTOZULIEFERER - Die IKB Deutsche Industriebank befürchtet, die Transformation der Automobilindustrie könnte in Deutschland nicht entscheidend vorankommen. Der Mittelstandsfinanzierer begründet dies in seiner jährlichen Analyse der Zuliefererindustrie damit, dass kleine Unternehmen an Wettbewerbsfähigkeit einbüßten. Deren Profitabilität leide stärker an den gestiegenen Kosten als die der größeren Zulieferer. "Die kleinen Unternehmen haben eine relativ niedrige Investitionsquote", sagte Klaus Bauknecht, der Chefvolkswirt der IKB, der Börsen-Zeitung. "Diese steigt nicht, weil die Margen unter Druck sind." (Börsen-Zeitung)

EU-SCHULDENFONDS - EU-Ratspräsident Charles Michel wagt einen Vorstoß für einen neuen Schuldenfonds. Er hat einen Entwurf für die Schlussfolgerungen des EU-Gipfels am 9. und 10. Februar vorgelegt, mit dem sich die Staats- und Regierungschefs für neue EU-Schulden aussprechen. Der interne Entwurf liegt der FAZ vor. Alle müssten den "gleichen Zugang" zu Finanzmitteln haben, um eine effektive EU-Antwort zu ermöglichen, heißt es darin. Die Kommission solle dazu "insbesondere auf dem Erfolg des Sure-Programms aufbauen". (FAZ)

LIEFERKETTENGESETZ - Aufschub für Unternehmen beim Lieferkettengesetz: Die zuständige Behörde wird "erst zum Stichtag 1. Juni 2024 das Vorliegen der Berichte beim BAFA sowie deren Veröffentlichungen nachprüfen". Das bestätigte das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) auf Anfrage. Ursprünglich sollte die Berichtspflicht für große Unternehmen mit Inkrafttreten des Gesetzes Anfang dieses Jahres greifen. (Börsen-Zeitung)

LEBENSVERSICHERER - Mit der Zinswende hat sich der Wind gedreht: Die Überschussbeteiligung der deutschen Lebensversicherer ist für 2023 im Mittel erstmals seit Jahren wieder gestiegen. Denn kein einziger Anbieter hat nach einer Erhebung des Analysehauses Morgen & Morgen seine Zusagen gesenkt. Dafür haben rund 20 Lebensversicherer zum Jahreswechsel ihre Überschussbeteiligung angehoben. In die Studie waren 53 Gesellschaften einbezogen worden. (Börsen-Zeitung)

FED - Lael Brainard, Vizechefin der US-Notenbank Federal Reserve, könnte ins Weiße Haus wechseln. Die US-Regierung erwäge, sie zur obersten Wirtschaftsberaterin zu machen, und Brian Deese an der Spitze des National Economic Council abzulösen, wie die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen berichtet. Präsident Joe Biden habe noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Zuerst hatte die Washington Post über die Personalie berichtet. (Financial Times)

