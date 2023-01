Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement Zürich, 26. Januar 2023 Jahresabschluss 2022 Bellevue erwartet deutlich tieferen Konzerngewinn von CHF 25 Mio. - Antrag einer ordentlichen Dividende von CHF 2.00 Signifikante Marktverwerfungen insbesondere im 1. Halbjahr schmälern betreute Kundenvermögen auf CHF 9.4 Mrd. und reduzieren Ertragsbasis im Vorjahresvergleich um rund 25%

Marktbedingte, unrealisierte Anlageverluste auf eigenen Produkten und Finanzanlagen für Beteiligungsprogramme beeinträchtigen Konzerngewinn um weitere CHF 10 Mio.

Voraussichtlicher Konzerngewinn 2022 um 42% tiefer als aussergewöhnliches Rekordergebnis in 2021

Kundenbasis blieb auch in anspruchsvollem Umfeld stabil

Fortsetzung aktionärsfreundlicher Dividendenpolitik - Dividendenrendite von 5.4% basierend auf beantragter ordentlicher Dividende von CHF 2.00

Daniel Sigg stellt sich nach 16 Jahren im Verwaltungsrat nicht mehr zur Wiederwahl an der Generalversammlung 2023 Die Bellevue Group erwartet für das Geschäftsjahr 2022 einen deutlich tieferen, noch nicht geprüften Konzerngewinn. Insbesondere im 1. Halbjahr hat sich die Geschäftsentwicklung aufgrund der durch die Abkehr von der expansiven Geldpolitik verursachten Marktturbulenzen, steigender Inflationsängste und der anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten verlangsamt. Die bereits Ende 2021 spürbare tiefere Nachfrage nach kleinen und mittelgrossen Unternehmen mit grosser Innovationskraft im Gesundheitssektor - der anerkannten Anlageexpertise von Bellevue - hielt auch im Geschäftsjahr 2022 an. Die betreuten Kundenvermögen und die Ertragslage konnten im 2. Halbjahr stabilisiert werden, wenngleich keine Verbesserung der Rahmenbedingungen erkennbar war. Die Kundenbasis von Bellevue blieb auch in diesem ausserordentlichen Umfeld äusserst stabil. Die durch das sehr anspruchsvolle Marktumfeld reduzierten Kundenvermögen und das damit verbundene tiefere Ertragsniveau führen voraussichtlich zu einem rund 25% tieferen operativen Ergebnis im Geschäftsjahr 2022. Zusätzlich wird das Geschäftsergebnis im Vorjahresvergleich um weitere CHF 10 Mio. durch unrealisierte Verluste auf Anlagen in eigene Produkte sowie Finanzanlagen für Beteiligungsprogramme geschmälert. Dieser Verlust ist auf die anhaltenden Marktverwerfungen im Gesundheitssektor zurückzuführen, nachdem mit diesen Investments im Vorjahr Gewinne erzielt wurden. Dadurch erwartet Bellevue einen Konzerngewinn von CHF 25 Mio. - ein deutlicher Rückgang gegenüber dem aussergewöhnlichen Rekordergebnis 2021. Bellevue wird die aktionärsfreundliche Dividendenpolitik fortsetzen. So beantragt der Verwaltungsrat der ordentlichen Generalversammlung vom 21. März 2023 eine ordentliche Dividende von CHF 2.00, deutlich über dem Niveau der ordentlichen Dividende vor der Pandemie. Basierend auf dem Schlusskurs per 31.12.2022 entspricht dies einer Dividendenrendite von 5.4%. Daniel Sigg hat sich entschieden, seine langjährige Tätigkeit im Verwaltungsrat der Bellevue Group auf die Generalversammlung vom 21. März 2023 zu beenden. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Bellevue Group danken ihm für seinen langjährigen wertvollen Beitrag zur Positionierung und Entwicklung von Bellevue. Über die geplante Nachfolgeregelung im Verwaltungsrat wird zu gegebener Zeit informiert. Die detaillierte Publikation des Geschäftsberichtes 2022 erfolgt am 28. Februar 2023.

Bellevue

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative Anlagen (inkl. Private Equity) und ausgewählte Nischenstrategien, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 100 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per Ende 2022 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 9.4 Mrd.

