Hamburg (ots) -"Früher ist ab und an mal jemand verschämt zu mir gekommen, um ein Buch für die Mutter signieren zu lassen. Heute wollen sie von mir wissen: Wie entsteht ein Roman? Wie viel verdient man da?", sagt Bestsellerautor Ewald Arenz im Gespräch mit dem stern. Das Gros seiner Kollegen am Nürnberger Gymnasium nehme wohlwollend am schriftstellerischen Erfolg des Franken teil. Es gebe aber auch "ein paar, die ein bisschen grün gucken", sagt Arenz, das sei "vielleicht aber typisch fränkisch, diese Blicke, aus denen man liest: "Also, da brauchst du dir jetzt nichts drauf einzubilden!"Einen Liebesroman aus dem Inneren einer Verliebtheit zu schreiben, sei nicht möglich, sagt der 57-Jährige. "Man kann aufschreiben, was mitten in diesem Rausch geschieht, und stellt später fest, dass man nichts damit anfangen kann." Im Rückblick und wieder klaren Sinnes aber müsse man das Gefühlschaos später abrufen können.Glaubt er selbst an die eine große Liebe? "Sonst hätte ich dieses Buch nicht geschrieben. Ich fürchte aber, dass sie nicht wahnsinnig häufig ist. Und manchmal braucht es eine sehr lange Suche, sie zu finden."