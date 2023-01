DJ SAP will rund 3.000 Stellen abbauen - 2,5 Prozent der Belegschaft

WALLDORF (Dow Jones)--SAP will mit einem Restrukturierungsprogramm rund 3.000 Stellen abbauen, was etwa 2,5 Prozent der Belegschaft entspricht. Die Kosten setzt der Softwarekonzern mit 250 bis 300 Millionen Euro an, die zum Großteil im ersten Quartal verbucht werden sollen. Einsparungen werden nach Aussage von Finanzvorstand Luka Mucic im laufenden Jahr noch relativ gering ausfallen. Ab 2024 seien aber 300 bis 350 Millionen Euro zu erwarten. Die Auswirkungen seien sowohl im Ausblick 2023 als auch in den Mittelfristzielen berücksichtigt.

Deutschland werde von den Maßnahmen mit rund 200 Mitarbeitenden unterproportional betroffen sein, so Mucic. Die Restrukturierung werde sich weltweit auf ausgewählte Bereiche beziehen. Ziel sei ein "stärkerer Fokus auf strategische Wachstumsbereiche und beschleunigte Transformation zu einem Cloudunternehmen".

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/smh/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2023 01:05 ET (06:05 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.