Netflix (WKN: 552484) blieb in seinen jüngsten Zahlen auf Wachstumskurs, zumindest bei den Abonnenten. Allerdings muss das Management zeigen, dass man auch umsatz- und ergebnisseitig die eigenen Zahlen deutlich aufbessern kann. Möglichkeiten dafür hat das Management durchaus in der Hand. Im März gibt es eine tiefgreifende Veränderung: Es geht dem kostenlosen Passwort-Sharing an den Kragen. Sehen wir uns die Bedeutungskomponente dieser Zäsur an. Möglicherweise wartet vor allem eines: ein hohes Umsatzpotenzial. ...

