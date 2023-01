Top-Aktien zu kaufen, wenn die Inflation sinkt? Möglich. Theoretisch bestehen einige Möglichkeiten, was dann passiert. Ich sehe in erster Linie, dass einige zuletzt leidgeprüfte Namen sich wieder erholen könnten. Steigende Zinsen und hohe Inflation haben einigen Dividendenaktien nicht gerade gutgetan. Aber mein zweites Fazit ist, dass sinkende Inflation auch bei so mancher Top-Aktie mit Pricing-Power Luft aus einer gestiegenen Bewertung entweichen lassen kann. Novo Nordisk (WKN: A1XA8R), Coca-Cola ...

