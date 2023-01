© Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO



Finanzmarktanalyst Chris Zwermann analysiert die Großwetterlage für die Aktienmärkte zwischen Zinserhöhungen, Unternehmensgewinnen und dem Comeback Chinas.

Nach dem starken Start ins neue Jahr stellt sich die Frage: Können die Märkte das Tempo dieser Rallye durchhalten? Das dürfte schwer werden, meint Zwermann. Denn Inflation und Zinsen dürften die Kurse weiter in Schach halten.

Die spannendsten Möglichkeiten sieht er aktuell in Emerging Markets wie Mexiko oder auch im rohstoffreichen Australien. Was Anleger in den kommenden Monaten wissen sollten: Jetzt einschalten!

Moderation: Martin Kerscher, Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion