München - Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich verbessert. Der entsprechende Index des Münchner Ifo-Instituts mit den Exporterwartungen ist im Januar auf plus 4,3 Punkte gestiegen, von plus 2,0 Punkten im Dezember.



Die deutschen Exporteure hoffen demnach auf neuen Schwung zu Beginn des Jahres. Unter anderem rechnet die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie mit deutlichen Zuwächsen bei den Exporten in den kommenden Monaten, auch in die Chemische Industrie ist der Optimismus zurückgekehrt. Nach zuletzt sechs Monaten mit pessimistischen Erwartungen gehen nun viele Unternehmen davon aus, ihre Exporte steigern zu können. Höhere Auslandsumsätze erwartet auch die Autoindustrie: Sie geht aber von einem merklich weniger starken Anstieg aus als in den beiden Monaten zuvor.



Im Maschinenbau zeichnet sich im Moment wenig Dynamik ab: Die Unternehmer rechnen eher mit einem konstanten Exportgeschäft. Die Unternehmen in der Metallindustrie gehen von rückläufigen Auslandsumsätzen aus, gleiches gilt für die Möbelbranche.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de