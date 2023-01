DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG und FREITAG: In China bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

DONNERSTAG: Kein Handel in Australien wegen des Australia Days.

TAGESTHEMA

SAP hat zum Jahresende die angekündigte Rückkehr zum Gewinnwachstum auf operativer Ebene erreicht, wenngleich dieses mit 2 Prozent noch äußerst verhalten ausfiel. Unter dem Strich sank der Gewinn allerdings sowohl im Quartal wie auch Gesamtjahr um rund die Hälfte. Dank des anhaltend strammen Wachstums im Cloudgeschäft und der (üblichen) Auftragswelle in den Schlussmonaten legte der Umsatz deutlich zu. Damit erreichte der Softwarekonzern eine operative Marge von 30,6 Prozent im Quartal und 26,0 Prozent im Gesamtjahr. Die Margen-Prognosen der Analysten von 30,4 bzw 26,0 Prozent wurden übertroffen bzw erreicht, die entsprechenden Vorjahreswerte von 30,9 bzw 29,6 Prozent allerdings verfehlt. Diese wie die weiteren Angaben sind auf Non-IFRS-Basis, wie in der Softwarebranche üblich.

Im laufenden Jahr soll sich das Wachstum des Betriebsgewinns wieder auf eine zweistellige Rate beschleunigen. Die angepeilten 8,8 bis 9,1 (2022: 8,03) Milliarden Euro entsprechen einem währungsbereinigten Plus von 10 bis 13 Prozent. Die Einnahmen im Cloudgeschäft sollen 15,3 bis 15,7 Milliarden Euro erreichen, ein Plus (währungsbereinigt) von 22 bis 25 Prozent.Der Antrieb beim Umsatz 2022 kam wie erwartet von den Cloudapplikationen mit einem Erlösplus von 33 Prozent auf 12,556 Milliarden Euro und damit weiter über 30 Prozent, bzw mit exakt plus 30 Prozent im Quartal. Analysten hatten mit einem Zuwachs von jeweils rund 34 Prozent kalkuliert. Die Mittelfristziele für 2025 hat der Konzern bestätigt. Zugleich kündigte er für das erste Halbjahr eine Aktualisierung an.

SAP will mit einem Restrukturierungsprogramm rund 3.000 Stellen abbauen, was etwa 2,5 Prozent der Belegschaft entspricht. Die Kosten setzt der Softwarekonzern mit 250 bis 300 Millionen Euro an, die zum Großteil im ersten Quartal verbucht werden sollen. Einsparungen werden nach Aussage von Finanzvorstand Luka Mucic im laufenden Jahr noch relativ gering ausfallen. Ab 2024 seien aber 300 bis 350 Millionen Euro zu erwarten. Die Auswirkungen seien sowohl im Ausblick 2023 als auch in den Mittelfristzielen berücksichtigt. Zudem prüft SAP den Verkauf der 2021 in den USA an die Börse gebrachten Tochter Qualtrics.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

SARTORIUS (7:00h)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum vierten Quartal 2022 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q22 ggVj Zahl 4Q21 Umsatz 1.036 +12% 5 922 EBITDA bereinigt 349 +13% 5 309 EBITDA-Marge bereinigt 33,6 -- -- 33,5 Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 147 +1% 4 147 Ergebnis je Vorzugsaktie bereinigt 2,41 +13% 4 2,14

Weitere Termine

07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 4Q

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 4Q

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 4Q

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 4Q

08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H

12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q

14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 4Q

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis

22:01 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q

22:09 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,8% gg Vq 3. Quartal: +3,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,2% gg Vq 3. Quartal: +4,4% gg Vq 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember PROGNOSE: +2,4% gg Vm zuvor: -2,1% gg Vm 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 205.000 zuvor: 190.000 16:00 Neubauverkäufe Dezember PROGNOSE: -3,9% gg Vm zuvor: +5,8% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.239,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.043,00 +0,3% E-Mini-Future Nsdq-100 11.941,00 +0,6% Nikkei-225 27.362,75 -0,1% Schanghai-Composite FEIERTAG Hang-Seng-Index 22.508,34 +2,1% +/- Ticks Bund -Future 138,56 -1 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.081,64 -0,1% DAX-Future 15.200,00 +0,2% XDAX 15.146,72 +0,2% MDAX 28.429,45 -0,5% TecDAX 3.155,39 -0,5% EuroStoxx50 4.148,11 -0,1% Stoxx50 3.860,98 -0,1% Dow-Jones 33.743,84 +0,0% S&P-500-Index 4.016,22 -0,0% Nasdaq-Comp. 11.313,36 -0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 138,57 +15

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart im Plus erwartet. So wird der DAX am Morgen bei 15.160 Punkten gesehen nach einem Schluss am Vortag bei 15.082 Zählern. Die Richtung gibt dabei die Wall Street vor, deren Indizes konnten ihre Abschläge nach Handelsschluss in Europa minimieren. Erstaunlich war einmal mehr, wie unbeeindruckt sich die europäischen Märkte von der Schwäche an der Wall Street zeigten, so ein Aktienhändler. Allerdings bleibe abzuwarten, ob nicht irgendwann der Punkt erreicht werde, an dem Fondsmanager hier die Gewinne realisierten, die seit Jahresbeginn angelaufen seien.

Rückblick: Knapp behauptet - Der Rücksetzer im frühen Handel wurde für Käufe genutzt. Damit hielt die Konsolidierung der vergangenen Tage an. Der Subindex der Versorger stellte nach überzeugenden Geschäftszahlen von RWE den Gewinner (+0,5%), schwächer handelten die Aktien aus der Öl- und Gasindustrie. Die Gaspreise in Europa sanken um weitere 3 Prozent. Die Entwicklung des Ifo-Geschäftsklimas sprach nach Aussage von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer trotz des abermaligen Anstiegs im Januar für eine milde Rezession. Easyjet stiegen nach Zahlenausweis um knapp 10 Prozent, besonders der Ausblick wurde an der Börse positiv gewertet. Givaudan schlossen nach Zahlenvorlage kaum verändert. Jefferies bemängelte, dass sowohl das organische Wachstum wie auch die Marge die Markterwartung verfehlt habe. ASML schlossen nach anfänglichen Gewinnmitnahmen knapp im Plus. ASML steigerte Umsatz und Gewinn.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Der DAX eroberte die 15.000er-Marke im Verlauf zurück. Gute Geschäftszahlen legte RWE vor, allerdings reagierte die Aktie nur verhalten auf das deutlich über den Erwartungen ausgefallene EBITDA und schloss 1,4 Prozent im Plus. Der Kurs lag bereits vor dem Zahlenausweis klar im Plus. Rheinmetall schlossen 1 Prozent im Minus, am Vormittag hatte die Aktie ein Allzeithoch markiert. Der Rüstungskonzern könnte nach Einschätzung von UBS-Analyst Sven Weier davon profitieren, dass Deutschland und andere Staaten der Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine zugestimmt haben. Weier begründet dies mit dem sich dadurch ergebenden möglichen Potenzial für Modernisierung, Munition und Ersatzteile. Jungheinrich stiegen um 5,4 Prozent, das Unternehmen kauft in den USA zu. Eine Abstufung auf "Hold" nach "Buy" durch die Deutsche Bank belastete Aixtron, die Aktie schloss 9,3 Prozent im Minus.

XETRA-NACHBÖRSE

Dic Asset stiegen nach Vorlage vorläufiger Zahlen um 4,6 Prozent. Das Immobilienunternehmen rechnet zwar für dieses Jahr mit einem rückläufigen Ergebnis, zahlt aber für 2022 eine stabile Dividende von 75 Cent.

Va-Q-Tec zeigten sich nach einer Gewinnwarnung wenig bewegt bei 24,90 Euro. Das Unternehmen steht allerdings vor der Übernahme durch EQT Private Equity. EQT bietet 26 Euro je Va-Q-Tec-Aktie.

USA - AKTIEN

Behauptet - Neuerliche Gewinnmitnahmen haben den Handel geprägt. Allerdings wurden die Kursrücksetzer oft wieder zum Einstieg genutzt, so dass sich die Indizes von ihren Tagestiefs erholten. Gedämpft wurde die Stimmung von der eher mau verlaufenden Berichtsperiode. Microsoft (-0,6%) reihte sich in den Reigen eher mäßiger Geschäftsberichte ein. Umsatz und Ergebnis verfehlten die Erwartungen, nur das Cloud-Geschäft überzeugte. Besonders kritisch sahen Marktteilnehmer den verhaltenen Ausblick. Damit rückten auch wieder Rezessionsängste ins Bewusstsein der Anleger. Boeing (+0,3%) hat zwar beim Cashflow die Wende geschafft, doch das vierte Quartal überraschend mit roten Zahlen beendet und auch die Umsatzerwartungen verfehlt. Bei Abbott (-1,4%) belasteten das Ausbleiben von Erlösen mit Corona-Tests und die zeitweilige Schließung eines Werks für Säuglingsnahrung. Mit einem Anstieg um 6,6 Prozent reagierten AT&T auf die Viertquartalszahlen. Texas Instruments (-1,1%) übertraf mit Gewinn und Umsatz im vierten Quartal die bereits niedrigen Erwartungen. Mit dem Ausblick bewegte sich das Unternehmen innerhalb der kursierenden Prognosespannen. eHealth machten einen Satz um über 32 Prozent, nachdem der Gesundheitsdienstleister mit seinen Quartalszahlen die Prognosen übertroffen hatte. Auch der Ausblick fiel besser als gedacht aus. Intuitive Surgical (-5,5%) verfehlte mit Gewinn und Umsatz die Konsensschätzungen knapp. News Corp und Fox stiegen, nachdem Executive Chairman Rupert Murdoch seinen Versuch abgeblasen hatte, die beiden Teile seines Medienimperiums zu fusionieren. Die A-Aktie von News Corp gewann 5,7, die B-Aktie 4,8 Prozent. Fox stiegen um 2,3 Prozent. News Corp ist die Mutter von Dow Jones, zu der auch diese Nachrichtenagentur und das Wall Street Journal gehören.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,15 -6,1 4,21 -27,5 5 Jahre 3,56 -1,2 3,58 -43,6 7 Jahre 3,49 -1,7 3,51 -47,8 10 Jahre 3,45 -1,1 3,46 -43,3 30 Jahre 3,61 0 3,61 -36,2

Wenig Bewegung gab es am Rentenmarkt, der einerseits von Konjunktursorgen gestützt wurde, mit der Erholung der Aktienmärkte von den Tagestiefs andererseits aber an Attraktivität verlor.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,0919 +0,0% 1,0915 1,0892 +2,0% EUR/JPY 141,29 -0,0% 141,36 141,34 +0,7% EUR/CHF 1,0018 -0,0% 1,0893 1,0017 +1,2% EUR/GBP 0,8805 +0,0% 0,8803 0,8815 -0,5% USD/JPY 129,40 -0,1% 129,52 129,77 -1,3% GBP/USD 1,2400 -0,4% 1,2447 1,2356 +2,5% USD/CNH 6,7504 -0,3% 6,7715 6,7782 -2,6% Bitcoin BTC/USD 23.014,46 +0,4% 22.929,14 22.633,50 +38,6%

Der Dollar gab leicht nach; der Dollarindex sank um 0,2 Prozent. Zum kanadischen Dollar legte der Greenback indessen leicht zu, nachdem die Bank of Canada (BoC) zwar den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben, aber als eine der ersten Notenbanken der großen Industrieländer den vorläufigen Verzicht auf weitere Zinserhöhungen erklärt hatte.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,35 80,15 +0,2% +0,20 -0,1% Brent/ICE 86,27 86,12 +0,2% +0,15 +0,3%

Der WTI-Ölpreis zeigte sich behauptet bei 80,15 Dollar je Barrel, gestützt vom leicht nachgebenden Dollar. Auf der anderen Seite bremste aber die Befürchtung einer konjunkturbedingt geringeren Nachfrage. Überdies waren die US-Rohölvorräte in der vergangenen Woche stärker gestiegen als erwartet, wie aus den offiziellen Daten der Energy Information Administration hervorging. Die US-Gaspreise fielen derweil auf ein 19-Monatstief. Ein robustes Angebot treffe auf Spekulationen über eine sinkende Nachfrage, hieß es im Handel. Ab Anfang Februar sagen Meteorologen wärmeres Wetter in den USA voraus.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.946,67 1.946,10 +0,0% +0,57 +6,7% Silber (Spot) 23,78 23,93 -0,6% -0,14 -0,8% Platin (Spot) 1.041,40 1.041,50 -0,0% -0,10 -2,5% Kupfer-Future 4,27 4,24 +0,5% +0,02 +12,0%

Gold profitierte etwas von den Konjunktursorgen und dem etwas schwächeren Dollar. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,3 Prozent auf 1.942 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

- US-Präsident Joe Biden hat beteuert, dass die Lieferung westlicher Kampfpanzer an die Ukraine keine "offensive Bedrohung" für Russland darstelle. Die Kampfpanzer sollten der Ukraine helfen, "ukrainisches Land zu verteidigen und zu schützen", sagte Biden bei der Ankündigung der Lieferung von 31 Abrams-Kampfpanzern an Kiew.

- Finnland will eigenen Angaben zufolge einen Beitrag zu den Kampfpanzer-Lieferungen westlicher Staaten an die Ukraine leisten. Helsinki werde "an dieser Zusammenarbeit beteiligt sein", sagte Verteidigungsminister Mikko Savola. Er ließ indes offen, ob Finnland Panzer aus dem eigenen Bestand liefert.

TARIFVERHANDLUNGEN DEUTSCHLAND

Die erste Verhandlungsrunde für die rund 100.000 Beschäftigten in der Papier, Pappe und Kunststoffe in Berlin sind am Mittwochabend ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft Verdi lehnt das Arbeitgeberangebot des Hauptverbandes Papier und Kunststoffverarbeitung (HPV), das erst zum Schluss des Gesprächs vorgelegt wurde, als völlig unzureichend ab.

DEUTSCHE POST

Im Tarifkonflikt zwischen Verdi und der Deutschen Post ruft die Gewerkschaft bundesweit an diesem Donnerstag erneut zu Streiks auf. In ausgewählten Betrieben in den Paket- und Briefzentren sowie in der Zustellung soll ganztägig die Arbeit niedergelegt werden. An den ganztägigen Streiks in der vergangenen Woche hatten sich von Donnerstagabend bis Samstag insgesamt rund 30.000 Beschäftigte beteiligt.

SARTORIUS

Der Labor- und Pharmaausrüster Sartorius hat im vergangenen Jahr Umsatz und operativen Gewinn stärker gesteigert als erwartet. Für das laufende Jahr 2023 rechnet der DAX-Konzern mit weiterem, wenn auch geringen Wachstum und einer anhaltend hohen Profitabilität. Die mittelfristige Umsatzprognose erhöhte der Konzern und trug damit dem inflationsbedingt veränderten Preisniveau Rechnung.

. BERICHTET PROG PROG GESAMTJAHR Gj22 ggVj Gj22 ggVj Gj21 Umsatz 4.175 +21% 4.139 +20% 3.449 EBITDA bereinigt 1.410 +20% 1.388 +18% 1.175 EBITDA-Marge bereinigt 33,8 -- 33,5 -- 34,1 Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 655 +18% 657 +19% 553 Ergebnis je Vorzugsaktie bereinigt 9,58 +18% 9,58 +18% 8,09

DIC ASSET

rechnet angesichts der Auswirkungen steigender Zinsen im laufenden Jahr mit einem rückläufigen operativen Ergebnis. Der FFO, eine in der Immobilienwirtschaft gängige Kennzahl für den operativen Gewinn, dürfte 2023 auf 90 Millionen bis 97 Millionen Euro sinken. Im abgelaufenen Jahr sollte der FFO vor Steuern und nach Minderheiten den vorläufigen Zahlen zufolge bei 114,2 Millionen Euro liegen. In Aussicht gestellt hatte das Unternehmen für 2022 eine Spanne von 114 Millionen bis 117 Millionen Euro. Für das abgelaufene Jahr stellte Dic Asset eine unveränderte Dividende von 0,75 Euro je Aktie in Aussicht.

Va-Q-TEC

hat ihre Umsatz- und Ergebnisprognose im vergangenen Jahr voraussichtlich nicht erreicht. Auf Basis der vorläufigen Geschäftszahlen werde die Umsatzprognose knapp verfehlt.

NORTH CHANNEL BANK

Die Bafin hat nach eigenen Angaben den Entschädigungsfall für die North Channel Bank festgestellt, da das Institut nicht mehr in der Lage war, sämtliche Einlagen seiner Kunden zurückzuzahlen. Wie die Behörde weiter mitteilte, hat das Amtsgericht Mainz auch offiziell das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Bank eröffnet.

SAP / QUALTRICS

SAP prüft überraschend den Verkauf der 2021 in den USA an die Börse gebrachten Tochter Qualtrics. Dies erfolge "im Einklang mit der strategischen Initiative der SAP, ihr Portfolio zu straffen", so der Softwarekonzern. Das Management zeigte sich überzeugt, dass diese potenzielle Transaktion beiden Unternehmen wie auch ihren Aktionären erheblichen Mehrwert bieten könnte. Eine finale Entscheidung, die Bedingungen und der Zeitpunkts sei abhängig von der Marktlage, behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung des Aufsichtsrats der SAP.

QUALTRICS

Die SAP-Tochter hat das vierte Quartal besser als erwartet abgeschlossen, da sich das Geschäft trotz des spürbaren Gegenwinds mehr als stabil zeigte. Für das laufende Jahr liegt das Unternehmen mit seiner Gewinnprognose deutlich über den Markterwartungen.

IBM

Der starke Dollar hat dem Konzern im vierten Quartal zu schaffen gemacht. Die Stärke des Dollar habe den Umsatz um über eine Milliarde Dollar geschmälert, so IBM. Das Unternehmen verzeichnete für das vierte Quartal einen Nettogewinn von 2,71 (VJ 2,33) Milliarden Dollar. Der Umsatz sank auf 16,69 (Vj 16,70) Milliarden Dollar. Analysten hatten den Umsatz auf 16,15 Milliarden Dollar geschätzt.

TESLA

hat im vierten Quartal dank steigender Auslieferungen sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert, aber nicht in allen Punkten überzeugt. Der Gewinn stieg auf 3,69 Milliarden US-Dollar von 2,3 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit 3,8 Milliarden Dollar gerechnet. Der Umsatz kletterte auf 24,32 Milliarden Dollar von 17,7 Milliarden im Vorjahr. Hier hatten die Analysten 24,67 Milliarden erwartet.

