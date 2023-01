Der späte Handel in den USA brachte gestern den Turnaround: Die US-Indizes kämpften sich hoch und schieben dadurch den DAX an. Doch heute meldet SAP Quartalszahlen. Nach der jüngsten Konsolidierung wird der DAX am Donnerstag klar im Plus erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent höher auf 15 183 Punkte. Damit rückt der vor einer Woche bei 15 269 Punkten erreichte Höchststand seit Februar 2022 wieder in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...