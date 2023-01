Der Industriekonzern hat 2022 den Umsatz deutlich gesteigert und stellt nun einen deutlich höheren Gewinn in Aussicht.Niederweningen - Der Industriekonzern Bucher hat 2022 den Umsatz deutlich gesteigert und stellt nun einen deutlich höheren Gewinn in Aussicht. Neue Aufträge kamen aber etwas weniger herein als im Vorjahr. Der Umsatz stieg 2022 um 13,2 Prozent auf 3,60 Milliarden Franken, wie der Hersteller von Landmaschinen oder Gemeinde-Fahrzeugen am Donnerstag mitteilte. Organisch war das Wachstum mit 16...

Den vollständigen Artikel lesen ...