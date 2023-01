DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG BIS FREITAG: In China bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

DONNERSTAG: In Australien ruht der Börsenhandel wegen des "Australia Day".

TAGESTHEMA

Der starke Dollar hat IBM im vierten Quartal zu schaffen gemacht. Die Stärke des Dollar habe den Umsatz um über 1 Milliarde Dollar geschmälert, teilte IBM mit. Zudem kündigte "Big Blue" an, rund 3.900 Stellen zu streichen. Der Jobabbau sei auf den Spinoff des IT-Dienstleistungsgeschäfts Kyndryl und Verkäufe im Segment Healthcare zurückzuführen, wofür das Unternehmen eine Belastung von 300 Millionen US-Dollar auf die Bücher nehmen werde. Der Stellenabbau entspricht etwa 1,4 Prozent der Belegschaft. Im vierten Quartal verzeichnete IBM einen Nettogewinn von 2,71 Milliarden Dollar, verglichen mit 2,33 Milliarden im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn lag bei 3,60 Dollar je Aktie und damit leicht über der Analystenschätzung von 3,59 Dollar je Aktie. Der Umsatz stagnierte bei rund 16,7 Milliarden Dollar. Analysten hatten 16,15 Milliarden geschätzt.2023 erwartet IBM einen freien Cashflow von rund 10,5 Milliarden Dollar. Der bereinigte Umsatz soll im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 4Q

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q

14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 4Q

22:01 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q

22:09 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,8% gg Vq 3. Quartal: +3,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,2% gg Vq 3. Quartal: +4,4% gg Vq 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember PROGNOSE: +2,4% gg Vm zuvor: -2,1% gg Vm 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 205.000 zuvor: 190.000 16:00 US/Neubauverkäufe Dezember PROGNOSE: -3,9% gg Vm zuvor: +5,8% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.043,50 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.934,75 +0,5% Nikkei-225 27.362,75 -0,1% Hang-Seng-Index 22.519,08 +2,2% Kospi 2.468,65 +1,7% Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 Feiertag

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fest - In Hongkong geht es nach der dreitägigen Feiertagspause deutlich nach oben. Hier hatte sich Nachholbedarf aufgebaut, nachdem sich an den geöffneten Nachbarbörsen der Region und an der Wall Street zu Wochenbeginn Kauflaune breitgemacht hatte. Der Kospi in Seoul legt an seinem zweiten Handelstag nach der dort zweitägigen Pause ebenso deutlicher zu. In Tokio kommt der Nikkei-Index dagegen nach den Gewinnen zu Beginn der Woche leicht zurück. Die Börsen in Festlandchina bleiben auch für den Rest der Woche wegen der Feierlichkeiten um das Neujahrsfest weiter geschlossen. Nicht gehandelt wird am Donnerstag in Sydney und zwar wegen des "Australia Day". Gesucht sind in Hongkong laut Marktteilnehmern Aktien aus dem Konsumbereich. Sie würden vor dem Hintergrund der aktuellen massiven Reisetätigkeit in China gekauft, heißt es mit Blick auf die Neujahrsfeiertage. In Seoul steigen Hyundai Motor um rund 4 Prozent. Der Autobauer hat einen Rekordumsatz für 2022 berichtet, mit dem Nettogewinn trotz einer Steigerung um 212 Prozent die Erwartungen aber verfehlt. Operativ fiel der Gewinn gleichwohl auf Rekordniveau aus.

US-NACHBÖRSE

IBM gaben trotz knapp über den Erwartungen ausgefallener Quartalszahlen um 2 Prozent nach (siehe Tagesthema). Tesla machten einen Satz um 5,5 Prozent, nachdem der Elektroautobauer Zahlen vorgelegt hatte, die Licht und Schatten enthielten (siehe unten). Die SAP-Tochter Qualtrics schnitt im vierten Quartal besser als erwartet ab und liegt zudem mit der Gewinnprognose für das laufende Jahr deutlich über den Markterwartungen. Auf Nasdaq.com wurde das mit einem Plus von 2,3 Prozent quittiert. Seagate Technology (+7,6%) berichtete Zweitquartalszahlen über den Erwartungen. Dazu gab der Hersteller von Speichermedien einen unerwartet guten Umsatzausblick ab. Levi Strauss verteuerten sich um 6,5 Prozent. Der Jeanshersteller hatte die Erwartungen übertroffen und rechnet 2023 mit Umsatz- und Gewinnwachstum. Las Vegas Sands (+4,5%) überzeugte mit einem 11-prozentigen Umsatzanstieg im ierten Quartal und einem optimistischen Ausblick auf 2023.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.743,84 +0,0% 9,88 +1,8% S&P-500 4.016,22 -0,0% -0,73 +4,6% Nasdaq-Comp. 11.313,36 -0,2% -20,92 +8,1% Nasdaq-100 11.814,69 -0,3% -31,96 +8,0% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 766 Mio 599 Mio Gewinner 1.655 1.478 Verlierer 1.400 1.595 unverändert 164 151

Behauptet - Neuerliche Gewinnmitnahmen prägten den Handel. Dabei wurden aber Kursrücksetzer oft wieder zum Einstieg genutzt, so dass sich die Indizes von ihren Tagestiefs erholten. Microsoft (-0,6%) reihte sich in den Reigen eher mäßiger Geschäftsberichte ein. Umsatz und Ergebnis verfehlten die Erwartungen, nur das Cloud-Geschäft überzeugte. Besonders kritisch sahen Marktteilnehmer den verhaltenen Ausblick. Boeing (+0,3%) schaffte zwar beim Cashflow die Wende, beendete das Quartal aber überraschend mit roten Zahlen und verfehlte die Umsatzerwartungen. Bei Abbott (-1,4%) belasteten das Ausbleiben von Erlösen mit Corona-Tests und die zeitweilige Schließung eines Werks für Säuglingsnahrung. Mit einem Anstieg um 6,6 Prozent reagierten AT&T auf die Viertquartalszahlen. Texas Instruments (-1,1%) übertraf mit Gewinn und Umsatz die Erwartungen. Mit dem Ausblick bewegte sich das Unternehmen innerhalb der kursierenden Prognosespannen. News Corp und Fox stiegen, nachdem Executive Chairman Rupert Murdoch seinen Versuch abgeblasen hatte, die beiden Teile seines Medienimperiums zu fusionieren. Die A-Aktie von News Corp gewann 5,7, die B-Aktie 4,8 Prozent. Fox stiegen um 2,3 Prozent. News Corp ist die Mutter von Dow Jones, zu der auch diese Nachrichtenagentur und das Wall Street Journal gehören.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,15 -6,1 4,21 -27,5 5 Jahre 3,56 -1,2 3,58 -43,6 7 Jahre 3,49 -1,7 3,51 -47,8 10 Jahre 3,45 -1,1 3,46 -43,3 30 Jahre 3,61 0 3,61 -36,2

Wenig Bewegung gab es am Rentenmarkt. Die Kurse wurden einerseits von Konjunktursorgen gestützt, andererseits verloren die Festverzinslichen mit der Erholung des Aktienmarkts vom Tagestief aber an Attraktivität.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 7:57 % YTD EUR/USD 1,0929 +0,1% 1,0915 1,0905 +2,1% EUR/JPY 141,22 -0,1% 141,36 142,15 +0,6% EUR/GBP 0,8807 +0,0% 0,8803 0,8844 -0,5% GBP/USD 1,2410 -0,3% 1,2447 1,2329 +2,6% USD/JPY 129,23 -0,2% 129,52 130,36 -1,5% USD/KRW 1.229,78 -0,3% 1.232,91 1.231,70 -2,6% USD/CNH 6,7442 -0,4% 6,7715 6,7687 -2,7% USD/HKD 7,8324 +0,0% 7,8306 7,8326 +0,3% AUD/USD 0,7120 +0,2% 0,7105 0,7115 +4,5% NZD/USD 0,6495 +0,3% 0,6478 0,6494 +2,3% Bitcoin BTC/USD 23.080,22 +0,7% 22.929,14 22.726,15 +39,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab leicht nach; der Dollarindex sank um 0,2 Prozent. Der kanadische Dollar gab zum Greenback leicht nach, nachdem die Bank of Canada zwar den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben, aber als eine der ersten Notenbanken der großen Industrieländer den vorläufigen Verzicht auf noch weitere Zinserhöhungen angekündigt hatte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,39 80,15 +0,3% +0,24 -0,1% Brent/ICE 86,17 86,12 +0,1% +0,05 +0,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zeigten sich wenig bewegt, gestützt vom leicht nachgebenden Dollar. Auf der anderen Seite bremste aber die Befürchtung einer konjunkturbedingt geringeren Nachfrage. Überdies waren die US-Rohölvorräte in der vergangenen Woche stärker gestiegen als erwartet. Die US-Gaspreise fielen weiter auf ein 19-Monatstief. Ein robustes Angebot treffe auf Spekulationen über eine sinkende Nachfrage, hieß es im Handel. Ab Anfang Februar sagten Meteorologen zudem wärmeres Wetter in den USA voraus.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.945,91 1.946,10 -0,0% -0,19 +6,7% Silber (Spot) 23,76 23,93 -0,7% -0,17 -0,9% Platin (Spot) 1.042,00 1.041,50 +0,0% +0,50 -2,4% Kupfer-Future 4,27 4,24 +0,6% +0,02 +12,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

CHINA - Tourismus

Der chinesische Tourismussektor hat sich wieder auf das Niveau vor der Pandemie erholt, nachdem die strengen Beschränkungen zur Eindämmungen von Covid-19 aufgehoben wurden. Laut dem Online-Reisebüro Trip.com haben die Buchungen für Hotels, Bed & Breakfast (B&B)-Übernachtungen und Touristentickets in den ersten vier Tagen des chinesischen Neujahrsfestes bis Mittwoch die Buchungen für den gleichen Zeitraum im Jahr 2019 übertroffen. Auch die Auslandsreisen zogen während des siebentägigen Neujahrsfests an: Die Zahl der Buchungen von Flugtickets durch Festlandtouristen ins Ausland stieg im Vergleich zum Vorjahr um mehr als das Vierfache, während sich die Zahl der Hotelbuchungen im Ausland mehr als verdoppelte, so Trip.com.

PHILIPPINEN

Das BIP ist im vierten Quartal 7,2 Prozent über Vorjahr ausgefallen, Ökonomen hatten ein Plus von 6,8 Prozent geschätzt. Zum Vorquartal wuchs es um 2,4 Prozent.

SÜDKOREA

Das BIP im vierten Quartal sank zum Vorquartal um 0,4 Prozent, etwas stärker als mit 0,3 Prozent erwartet. Zum Vorjahr legte es um 1,4 Prozent zu. Ökonomen hatten 1,5 Prozent geschätzt.

UKRAINE

Wenige Stunden nach der Zusage von Kampfpanzer-Lieferungen seitens Deutschlands und der USA hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die westlichen Verbündeten seines Landes auch um Langstreckenraketen und Kampfflugzeuge gebeten. "Je mehr Unterstützung unsere Helden an der Front von der Welt erhalten, desto schneller wird die russische Aggression beendet", sagte Selenskyj.

SMARTPHONE-MARKT

Der Smartphone-Markt hat Ende 2022 das bislang schwächste Quartal verzeichnet. Wie der Marktforscher International Data Corporation (IDC) berichtet, sanken die globalen Smartphone-Verkäufe um 18,3 Prozent auf 300,3 Millionen Stzück im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr stand ein Minus von 11,3 Prozent zu Buche. Branchenführer war im vierten Quartal Apple mit einem Marktanteil von 24,1 Prozent, gefolgt von Samsung mit 19,4 Prozent.

QUALTRICS INTERNATIONAL

Die SAP-Tochter Qualtrics International hat das vierte Quartal besser als erwartet abgeschlossen und liegt mit der Gewinnprognose für 2023 deutlich über den Markterwartungen. Im vierten Quartal verzeichnete Qualtrics einen Umsatz von 389,1 Millionen Dollar, ein Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und übertraf damit die Konsensprognose von 381 Millionen.

Derweil überprüft SAP überraschend den Verkauf der 2021 in den USA an die Börse gebrachten Tochter. Dies erfolge "im Einklang mit der strategischen Initiative der SAP, ihr Portfolio zu straffen". Eine finale Entscheidung, die Bedingungen und der Zeitpunkts seien abhängig von der Marktlage, behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung des Aufsichtsrats.

TESLA

hat im vierten Quartal dank steigender Auslieferungen sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert, aber nicht in allen Punkten überzeugt. Der Gewinn stieg auf 3,69 (Vorjahr 2,3) Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 3,8 Milliarden gerechnet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,19 Dollar, verglichen mit einer Erwartung von 1,13 Dollar. Der Umsatz kletterte auf 24,32 (17,7) Milliarden Dollar. Hier hatten Analysten 24,67 Milliarden erwartet. Den bisherigen Ausblick behielt Tesla im Wesentlichen bei. Im laufenden Jahr will Tesla 1,8 Millionen Fahrzeuge herstellen. Die Wall Street rechnete bislang mit 1,9 Millionen Fahrzeugen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2023 01:57 ET (06:57 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.