DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

FABLED SILVER GOLD CORP 7NQ0 CA30317M3049 BAW/UFN

TP GROUP PLC LS -,01 CVQ GB0030591514 BAW/UFN

BIFFA PLC LS-,01 86B GB00BD8DR117 BAW/UFN

ELIFE HLDGS LTD HD-0,1 K4I1 KYG3002T1195 BAW/UFN

SEA FD-SEA AS.HI.YIE.BD A SBQ7 LU1138637225 BAW/UFN

