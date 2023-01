AMP IM - Die börsennotierte italienische Hörgeräteakustik-Kette Amplifon will ihre Weltmarktführerschaft durch Innovationen und Akquisitionen vor allem außerhalb Europas ausbauen. CEO Enrico Vita hat sich aber auch für Deutschland ehrgeizige Ziele gesetzt. Im Interview der Börsen-Zeitung sagte er: "Unser Ziel ist es, die Nummer 1 in Deutschland zu werden." Derzeit ist Amplifon hinter der zu Sonova gehörenden Geers auf Platz 2. (Börsen-Zeitung) BUCN SW - Bucher Industries stellt höheren Gewinn in AussichtDGE LN - Diageo 1H Adjusted Operating Profit Beats EstimatesGAM SW - GAM-Grossaktionär Bantleon reduziert Beteiligung deutlichNOKIA FH - Nokia 4Q Adjusted Operating Profit Beats EstimatesROG SW - Roche lanciert Covid-19-PCR-Test zur Erkennung von Omikron-VariantenSGSN SW - ...

