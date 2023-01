Am Donnerstag richten sich die Blicke auf Wachstumsdaten aus den USA. Die Regierung veröffentlicht erste BIP-Zahlen für das Schlussquartal 2022.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel gegenüber dem US-Dollar knapp unter seinem neunmonatigen Höchststand notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0921 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Das Euro-Franken-Paar hat sich seit dem Vorabend derweil kaum von der Stelle bewegt, wie der Stand von 1,0018 zeigt. Der US-Dollar verharrt bei 0,9172 Franken wieder unter...

