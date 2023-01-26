The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.01.2023
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.01.2023
ISIN Name
XS1728038909 TSINGH. UNIC 18/23
DE000DK0EVR4 DEKA IHS SERIE 7505
CH0400441280 UBS GROUP 18-UND. FLR
XS1382385471 FLUOR (NEW) 16/23
US03027XAB64 AMERN TWR 13/23
GB00BL68HG94 GROSSBRIT. 20/23
BE0002425974 KBC BANK 13/23 MTN
US05971BAD10 BCO BTG P.(CAY.)17/23REGS
US91282CBK62 USA 21/23 FLR
US91282CBG50 USA 21/23
CH0122526608 ENAG ENERGIEFINANZ. 11-23
DE000DDA0KM4 DZ BANK IS.A941
DE000DDA0LF6 DZ BANK IS.A967
ES00000123U9 SPANIEN 13-23
DE000LB0XZN5 LBBW STUFENZINS 14/23
US9128283U26 US TREASURY 2023
US912828P386 US TREASURY 2023
DE000A1R01Z7 EMIKON BL 1 42 LSA 13/23
XS1944456018 IBM 19/23
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.01.2023
ISIN Name
XS1728038909 TSINGH. UNIC 18/23
DE000DK0EVR4 DEKA IHS SERIE 7505
CH0400441280 UBS GROUP 18-UND. FLR
XS1382385471 FLUOR (NEW) 16/23
US03027XAB64 AMERN TWR 13/23
GB00BL68HG94 GROSSBRIT. 20/23
BE0002425974 KBC BANK 13/23 MTN
US05971BAD10 BCO BTG P.(CAY.)17/23REGS
US91282CBK62 USA 21/23 FLR
US91282CBG50 USA 21/23
CH0122526608 ENAG ENERGIEFINANZ. 11-23
DE000DDA0KM4 DZ BANK IS.A941
DE000DDA0LF6 DZ BANK IS.A967
ES00000123U9 SPANIEN 13-23
DE000LB0XZN5 LBBW STUFENZINS 14/23
US9128283U26 US TREASURY 2023
US912828P386 US TREASURY 2023
DE000A1R01Z7 EMIKON BL 1 42 LSA 13/23
XS1944456018 IBM 19/23
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de