The following instruments on XETRA do have their first trading 26.01.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.01.2023Anleihen/ETF1 XS2552369469 Red Electrica Corporacion S.A.2 XS2545759099 Intesa Sanpaolo S.p.A.3 FR001400FIG8 BNP Paribas Home Loan SFH4 DE000CZ43ZS7 Commerzbank AG5 DK0030521927 European Energy A.S.6 XS2581397986 National Australia Bank Ltd.7 XS1751792836 Nuoxi Capital Ltd.8 DE000A11QJP7 Oldenburgische Landesbank AG9 US744482BP42 Public Service Co. of New Hampshire10 AT0000A326M6 Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG11 DE000HLB7CT6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB7CQ2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HLB7BG5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB7BF7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB7BE0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 IE0001VDDL68 Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF - Acc17 IE000ZWSN3F7 Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF - Dist