Fibonacci-Linien im Blick: Der DAX setzt die chart- und markttechnischen Vorzeichen weiterhin in die "Tat" um. So auch seit letzten Freitag mit dem Halten der 14.980 Punktemarke. Die Fibonacci-Linie bei 15.365 war als Widerstand noch zu massiv. Wie sind daher nun die kurz- bis mittelfristigen Aussichten am heutigen Donnerstag? Die durchaus gesunde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...