DJ MÄRKTE ASIEN/Hongkong und Seoul sehr fest - Hyundai Motor gewinnen 5,6%

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Deutliche Gewinne in Hongkong und Seoul haben das Börsenbild am Donnerstag in Ostasien geprägt. In Hongkong ging es nach der dreitägigen Feiertagspause zum Mondneujahrsfest um 2,2 Prozent (während des Späthandels) nach oben. Hier hatte sich Nachholbedarf aufgebaut, nachdem sich an den geöffneten Nachbarbörsen der Region und an der Wall Street zu Wochenbeginn Kauflaune breitmachte. Der Kospi in Seoul legte an seinem zweiten Handelstag nach der dort zweitägigen Pause um 1,7 Prozent zu. In Tokio kam der Nikkei-Index dagegen nach den Gewinnen zu Beginn der Woche um 0,1 Prozent auf 27.363 Punkte zurück.

Die Börsen in Festlandchina waren weiter und sind auch am Freitag wegen der Feierlichkeiten um das Neujahrsfest geschlossen. Nicht gehandelt wurde am Donnerstag in Sydney wegen des "Australia Day".

Gesucht waren in Hongkong laut Marktteilnehmern Aktien aus dem Konsumbereich. Sie seien vor dem Hintergrund der aktuellen massiven Reisetätigkeit in China gekauft worden, hieß es mit Blick auf die Neujahrsfeiertage. Nach Angaben von Reiseunternehmen hat das Reiseaufkommen bereits wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht. China Mengniu Dairy legten um 1,5 Prozent zu, Anta Sports um 2,3 Prozent. Daneben stiegen die Kurse von Technikwerten (Subindex +3,7%), nachdem diese zuletzt auch an der Wall Street favorisiert wurden. Die Aktie des Schwergewichts Tencent verteuerte sich um 3,8 Prozent, Meituan stiegen um 2,9 Prozent.

In Seoul wurden schwach ausgefallene BIP-Daten für das vierte Quartal zur Seite gewischt. Im Vergleich zum Vorquartal schrumpfte die südkoreanische Wirtschaft um 0,4 Prozent, einen Tick stärker als erwartet. Immerhin erhöhe das die Wahrscheinlichkeit für eine Pause im Zinserhöhungszyklus der Notenbank, hieß es im Handel. Zudem seien die schwachen Wachstumszahlen auch nicht überraschend gekommen.

Hyundai Motor verbesserten sich um 5,6 Prozent. Der Autobauer berichtete einen Rekordumsatz für 2022, der Nettogewinn schoss um 212 Prozent nach oben und verfehlte aber selbst damit noch die Erwartungen. Operativ fiel der Gewinn gleichwohl auf Rekordniveau aus. Der Kurs der Schwester Kia legte um 6,6 Prozent zu. Für Posco Chemical ging es um 14 Prozent nach oben. Der Zulieferer der Batterieindustrie hat die Exportgenehmigung für seine Kathodentechnologie erhalten. Die Aktie des Herstellers von Batterien für Elektrofahrzeuge, LG Energy Solution, verbesserte sich um 6,8 Prozent.

In Tokio gehörten wegen Sorgen um die konjunkturelle Entwicklung Aktien von Reedereien zu den größeren Verlierern. Nippon Yusen gaben um 2,4, Mitsui O.S.K. Lines um 3,2 und Kawasaki Kisen Kaisha um 4,1 Prozent nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) Feiertag +6,1% Nikkei-225 (Tokio) 27.362,75 -0,1% +5,0% 07:00 Kospi (Seoul) 2.468,65 +1,7% +10,4% 07:00 Schanghai-Comp. Feiertag +5,7% Hang-Seng (Hongk.) 22.524,32 +2,2% +11,4% 09:00 Taiex (Taiwan) Feiertag +5,6% Straits-Times (Sing.) 3.374,12 +0,6% +3,1% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.495,92 -0,2% +0,3% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 7:57 % YTD EUR/USD 1,0922 +0,1% 1,0915 1,0905 +2,0% EUR/JPY 141,26 -0,1% 141,36 142,15 +0,6% EUR/GBP 0,8807 +0,0% 0,8803 0,8844 -0,5% GBP/USD 1,2402 -0,4% 1,2447 1,2329 +2,5% USD/JPY 129,35 -0,1% 129,52 130,36 -1,4% USD/KRW 1.229,70 -0,3% 1.232,91 1.231,70 -2,6% USD/CNH 6,7460 -0,4% 6,7715 6,7687 -2,6% USD/HKD 7,8317 +0,0% 7,8306 7,8326 +0,3% AUD/USD 0,7113 +0,1% 0,7105 0,7115 +4,4% NZD/USD 0,6490 +0,2% 0,6478 0,6494 +2,2% Bitcoin BTC/USD 23.084,06 +0,7% 22.929,14 22.726,15 +39,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,39 80,15 +0,3% +0,24 -0,1% Brent/ICE 86,18 86,12 +0,1% +0,06 +0,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.945,39 1.946,10 -0,0% -0,71 +6,7% Silber (Spot) 23,78 23,93 -0,6% -0,15 -0,8% Platin (Spot) 1.041,40 1.041,50 -0,0% -0,10 -2,5% Kupfer-Future 4,27 4,24 +0,5% +0,02 +12,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

January 26, 2023 02:28 ET (07:28 GMT)

